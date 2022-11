Isabel recuerda en 'First Dates' su experiencia con la marihuana: "Me hablaban las farolas"

Con una risa contagiosa y una comparación con una conocida presentadora. Esa fue la carta de presentación de Isabel este miércoles en First Dates.

La barcelonesa afirmó que por la calle la suelen confundir con Luján Argüelles: "Aunque me han pedido autógrafos, no he firmado ninguno por ella", le dijo a Carlos Sobera.

Su cita fue Bernat: "Me considero un tipo carismático, que se ríe de todo, habla de cualquier cosa", afirmó. Al ver a su cita se quedó sin palabras: "Nunca he cenado con una chica rubia y con esos ojos azules tan bonitos", admitió el barcelonés.

Durante la cena, la profesora le dijo a Bernat que la solían confundir con Luján Argüelles, pero él no supo a quién se refería: "Ha hecho Password, Granjero Busca Esposa o ¿Quién quiere casarse con mi hijo?", le explicó, pero el informático siguió sin ubicarla.

Bernat e Isabel, en 'First Dates'. 20minutos | MEDIASET

Ambos coincidieron en su amor por viajar, y uno de los destinos a los que había ido Bernat era Ámsterdam, ciudad que provocó las dudas de la comensal: "¿Tú fumas?".

Él le dijo que no, pero que cuando estuvo en Holanda, algo probó... Entonces Isabel le contó que, en una ocasión, le echaron el humo de un cigarro a la cara: "Me hablaban las farolas y todo", recordó la profesora.

Al final, la barcelonesa sí que quiso tener una segunda cita con Bernat porque "ha sido muy divertido y me lo he pasado muy bien". Él, por su parte, coincidió en volver a quedar: "Tenemos que hacer una ruta en moto".