C. Tangana y Rocío Aguirre celebran tres años de amor, tal y como ha dejado ver la fotógrafa en Instagram. Y es que, pese a llevar su relación de manera discreta, la chilena ha publicado en su perfil de Instagram una serie de fotografías personales de ambos.

"Adicción a celebrar el aniversario, te amo baby", reza el post donde la artista ha compartido cinco instantáneas en las que aparece visiblemente enamorada y feliz junto al músico, del que empezó a hablar públicamente a finales de 2019.

Los retratos han gustado mucho a sus seguidores, que no han dudado en dejar miles de 'me gusta' y comentarios como "los más hermosos", "cuties" o "una pareja muy icónica".

La fotógrafa explicó en una ocasión que conoció al artista antes de volver a su país natal, Chile. A partir de entonces, su vida cambió. "Llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el plot twist más grande que he tenido en mi vida. Que cumplas muchos más cerquita mío", escribió en una publicación de 2020, con motivo del cumpleaños del rapero.

Aguirre contó en una entrevista para S Moda que prefiere mantener en la intimidad su relación. "Me di cuenta de que no me gustó darle a la gente la herramienta para meterse en mi vida", apuntó. Un tiempo antes, había trabajado con el músico en el documental Vuelve a casa.