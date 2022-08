C. Tangana sorprende al compartir en redes sociales una foto de su novia

C. Tangana y su novia, la fotógrafa chilena Rocío Aguirre, se conocieron en un bar, hace tres años, y a pesar de llevar varios años de relación el artista se muestra receloso a mostrar en público facetas relativas a su vida privada, en la que evidentemente está incluida su pareja.

En el perfil de Instagram de El Madrileño, donde acumula 1,7 millones de seguidores, se encuentran instantáneas relacionadas con sus proyectos laborales como shootings, conciertos, videoclips o posados con compañeros de profesión.

Sin embargo, el intérprete de Tú me dejaste de querer ha hecho una excepción en sus stories, donde ha subido una imagen de su novia en un restaurante durante sus vacaciones en pareja.

'Story' de C.Tangana. INSTAGRAM / C.TANGANA

Ambos se encuentran disfrutando de una escapada romántica a la ciudad italiana de Nápoles, pretexto que ha utilizado el cantante para mostrar a su novia mientras esperan que les sirvan la comida, ella con un look muy similar al de Antón luce unas gafas de sol negras y un conjunto azul con puntos amarillos muy veraniego, con un top gris.

La fotógrafa, por su parte, sí que muestra en su cuenta de Instagram más instantáneas de su novio de carácter profesional y también más desenfadado.

Desde portadas para revistas, pero con ciertos tintes de declaración de intenciones: "Como diría Shakira addicted to you pero siempre addicted to work".

Hasta momentos pertenecientes al ámbito privado de la pareja, donde posan bastante acaramelados: "Feliz cumple 'beibi'. Haces que sienta que me va a explotar el corazón de amor".

Rocío también deja entrever, a sus más de 46 mil seguidores en Instagram, que también tiene ese cierto descaro y humor irreverente que caracteriza a su chico: "Un goya me gano".