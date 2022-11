Lucía Sánchez desvela todas las complicaciones que sufrió en el parto de su hija: "No sabía si iba a dormir o a morir"

Un embarazo no es un camino de rosas y el parto puede ser una experiencia muy complicada. Eso mismo fue lo que le ocurrió a Lucía Sánchez. La exconcursante de La isla de las tentaciones se sincera por primera vez y habla de las complicaciones en el nacimiento de su hija, Mía.

Dar a luz no fue sencillo, desde convulsiones a altas fiebres, la gaditana tuvo que hacer frente a una serie de contratiempos que, de no haber sido por el trabajo de los sanitarios, el desenlace hubiera sido fatal. Aun así, Mía llegó al mundo en perfectas condiciones y su madre no puede estar más feliz.

No es de extrañar que, después de todos los problemas, la joven esté completamente centrada en dale lo mejor a su hija. Al fin y al cabo es su primera hija. Lucía Sanchez está deseosa, y un poco nerviosa, de empezar esta nueva etapa.

A través de su canal mtmad, y en la comodidad de su hogar, ha narrado todos los detalles desde los más felices hasta los no tanto. Así, contaba a sus seguidores como su pequeña nació sana y, a sorpresa de su madre, con mucho pelo. Sin embargo, contrarrestando con el bienestar de la bebé, ella sufrió de sangramiento que rápidamente fue tratado por los médicos. "Tuve convulsiones" reconoció la andaluza.

A tal punto llegó el miedo que la andaluza sufrió que, como ella misma confesó a sus seguidores, "negaba a cerrar los ojos porque no sabía si iba a ser para dormir o para morirse". Pero, al final, todo quedó en un simple susto gracias a la labor titánica y sin errores de los sanitarios que la atendieron. Todo acabó bien y el mal rato es ahora una sorprendente anécdota.