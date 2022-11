Kase.O se reivindica como un grande del hip hop en castellano antes de un parón indefinido

El rapero, productor y compositor aragonés Kase.O (Javier Ibarra Ramos), miembro fundador en 1998 del grupo Violadores del Verso, celebra con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el décimo aniversario de la publicación del disco Kase.O Jazz Magnetism (2011), un álbum que marcó una época en el rap en castellano al mezclar este sonido con el del jazz y que fue aclamado por la crítica de forma unánime. Las entradas para este directo que ofrecerá el próximo sábado 12 de noviembre a las 21.30 horas están agotadas.

El artista zaragozano anunció el pasado mes de junio un parón indefinido en la música una vez que concluya la actual gira en marzo de 2023. Lleva en activo desde el año 1993 y su último trabajo discográfico fue El Círculo, publicado en el año 2016.

Con un mensaje de Twitter, el Mc anunciaba este adiós: "Aunque es súper bonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de Marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito". Antes de la actuación de Kase.O calentarán el Palau Sant Jordi Dj. Yoda (19.30 horas) y R de Rumba + Porcel: Funk Experience (20.45 horas).

Palau Sant Jordi; Passeig Olímpic, 5-7; Entradas agotadas; palausantjordi.barcelona.