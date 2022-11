Jennifer Lopez se pone romántica y pide ser llamada "la Sra. Affleck"

A estas alturas de su vida, con 53 años y siendo una de las celebrities más conocidas en todo el globo terráqueo, poco va a importar lo que diga un papel. Pero para Jennifer Lopez no es solo lo que un documento pueda o no estipular, sino una forma de sentirse parte de un amor compartido y sincero, de ahí que quiera ser llamada "Sra. Affleck" desde que se casó con su marido, Ben Affleck.

La actriz y cantante neoyorquina ha defendido el gesto como algo romántico en un momento en el que las tradiciones son más cuestionadas que nunca, si bien en la entrevista con Vogue donde ha hablado del tema se observa que sabe perfectamente que nada va a cambiar en lo que se refiere a su fama.

"El mundo entero me va a seguir llamando Jennifer Lopez. Pero mi nombre legal es Sra. Affleck", ha asegurado la protagonista de Estafadoras de Wall Street o autora de éxitos como On the floor. "Es que estamos unidos. Somos marido y mujer. Y estoy orgullosa de ello. No creo que eso suponga ningún problema", ha continuado.

JLo, que ha certificado su postura con un "Soy la Sra. Affleck", se ha autodefinido como una "chica muy tradicional", por lo que no se le pasó por la cabeza que fuese él quien adoptase su apellido, una práctica que en los últimos años ha ido subiendo con respecto a la inmensa mayoría de novias que aceptaban el apellido del marido.

Ni siquiera ha aceptado el unir los apellidos, sumando el propio al de la pareja, algo por lo que están optando matrimonios más jóvenes, como el de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. "No tiene tradición ninguna, no es romántico, parece que solo quieren demostrar su poder por duplicado, ¿sabes?", ha dicho sobre las parejas que se decantan por esa opción.

"Yo tengo todo el control sobre mi propia vida y mi propio destino y me siento empoderada como mujer y como persona", ha puntualizado Jennifer, quien ha agregado que puede "entender que la gente tenga sus reticencias al respecto", algo que considera "que también está bien".

"Pero si alguien quiere saber cómo me siento yo al respecto, creo que es algo muy romántico. Algo que todavía me transmite tradición y cariño. Es que tal vez soy ese tipo de chica", ha querido dejar claro JLo, así como por qué no funcionó lo suyo 20 años atrás.

La actriz y cantante ha culpado a la mentalidad de la sociedad, dado que ellos vivían su amor libremente pero los medios solo hacían recordarle sus orígenes del Bronx y estreotipos demujeres latinas en contra de lo que simbolizaba Affleck. "Siempre estaban hablando, la gente no quería que estuviéramos juntos, no se creían que yo fuera la persona adecuada para él", ha finalizado, asegurando que, sin embargo, aprendió mucho de aquella experiencia.