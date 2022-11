Grison, en 'La Resistencia': "Toledo es como un club de moteros, solo hay metal y fachas"

Grison comenzó la entrega de este martes de La Resistencia muy enfadado con la ciudad de Toledo, concretamente con los políticos que gobiernan allí.

"Me han cancelado un bolo por lo que dijimos de ellos cuando vino María Becerra. Me ha llamado mi promotor y me ha dicho que, como dije eso de Toledo, no me quieren contratar", explicó el músico.

Ricardo Castella y Grison, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

El especialista en beatbox comenzó a alabar la ciudad, citando algunos datos curiosos, sorprendiendo a Broncano. "Si llevo su nombre tatuado en el pecho", afirmó Grison.

Pero el músico fue víctima de una broma de una persona del equipo, que le había indicado que se pintara el nombre al revés "porque en las cámaras se vería como un espejo", señaló Grison.

¿Te apuntas a hacer un programa en Toledo, @MariaBecerra22? https://t.co/0IyJRJBMMm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) November 8, 2022

El presentador rescató las imágenes de la visita de la cantante argentina donde, efectivamente, se veía como Grison le decía: "Toledo es un sitio donde hacen metales y tal, pero Cuenca es mejor".

"Como ya no me van a contratar en Toledo... eso es como un club de moteros español, nada más que hay metal y fachas", señaló el músico sobre la ciudad de Castilla-La Mancha.

Inmediatamente, Grison quiso destacar que "en Murcia me acogen de puta madre, que no saben hablar, bueno, pero son muy buena gente".