La legislación europea establece que la remuneración a los creadores de una serie sea proporcionada al éxito de la producción, pero ¿y si no se sabe cuántas veces se ha visto una serie? ¿Cómo se reclama esa remuneración?

Este martes ha tenido lugar en la Academia de Cine el encuentro Guionistas en Serie 2022, un evento organizado por el Sindicato de Guionistas ALMA con el apoyo de la Comunidad de Madrid en el que se han unido los estrenos del otoño y el análisis de la irrupción de las plataformas de streaming desde el año 2015 y las implicaciones que han tenido en el trabajo y las condiciones de los creadores y guionistas.

En este acto se ha puesto el acento en la necesidad de contar con una regulación más justa que proteja los derechos y el trabajo de los creadores de las series en nuestro país, algo para lo que resulta imprescindible el apoyo del Gobierno.

"Es necesario que las plataformas sean transparentes sobre los datos de audiencia y visionados", piden los guionistas y los creadores, que consideran que hay que combatir los abusos de las plataformas y proteger el patrimonio cultural audiovisual.

Y es que el sindicato Alma hace ver que a pesar que desde 2015 el número de producciones se ha disparado y está cerca de tocar techo, este mayor volumen de producción no ha supuesto una mejora estable ni lineal en las condiciones de sus creadores. "Ese número de producciones no se está traduciendo en trabajo para el sector porque se están viendo reducidos los equipos que llevan adelante los trabajos" ha asegura María José Mochales.

En opinión de Natxo López, representante de la Junta Directiva de ALMA, "las productoras vinieron aquí porque hay talento y porque es barato, especialmente porque era barato". López ha considerado que la irrupción de las plataformas ha conllevado aspectos positivos como "atraer y cuidar el talento, pero el problema surge cuando te mandan el contrato y te enfrentas a plataformas gigantes y de dimensión mundial como estas".

Pablo Barrera, otro miembro del sindicato de guionistas, ha centrado su intervención en el cambio de papel de las productoras con la irrupción de las plataformas. "Ahora la productora pasa a ser la cedente (sustituyendo al guionista) y la plataforma funciona como productora. Esa conversión de las productoras en proveedoras de servicios ha implicado muchos cambios".

Un ejemplo es La casa de papel, el producto que más ha hecho para promocionar la marca España, y que sin embargo "no es española, pertenece a EE UU. A nivel país significa que todo ese patrimonio que se produce no nos pertenece y esto deberían saberlo los legisladores. Las televisiones generalistas ya peleaban antes por quedarse con el 100% de los derechos de todo lo que se hacía, pero con la irrupción de los streamers se han introducido cláusulas abusivas que no tienen cabida en la legislación española".