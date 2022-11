La videoconsulta de Mónica García: "Si les ha parecido absurdo, efectivamente lo es, es lo que pretende Ayuso con las urgencias"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha sorprendido este miércoles al sacar en plena rueda de prensa una tablet con un vídeo en el que aparecía ella misma hablando denunciando la medida de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, sobre la atención de consultas de urgencias extrahospitalarias por videoconferencia ante la falta de facultativos en los hospitales en 34 de los centros, que contarán junto a esto con dos profesionales de enfermería.

"Estamos viviendo tiempos confusos en los que hay que perder el tiempo para explicar que esta no es una manera de dar una rueda de prensa, de la misma manera que no es una manera de que te atiendan en urgencias. Si vas a urgencias y te atiende un plasma y no te atiende un médico, lo que se llama es una telechapuza", describe en la grabación.

Tras la reproducción, García ha explicado la escena: "Si les ha parecido absurdo, efectivamente esto es absurdo, es lo que pretende que sea la señora Ayuso una atención en las urgencias de la Comunidad de Madrid. En vez de un médico, una tablet", ha indicado.

"Ya fue el señor Rajoy el que inauguró el plasma para dar las ruedas de prensa. Y ahora es la señora Ayuso la que inaugura las consultas de urgencias por videoconferencia", ha añadido.

Este lunes se inició la huelga indefinida para los más de 200 médicos de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) afectados por la reorganización, junto al personal del Summa 112, convocada por el sindicato médico Amyts.