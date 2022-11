Brutalmente asesinado Mario Oliver Jutard, expareja de Estefanía de Mónaco

En los años llenó las páginas de papel couché. Era una relación tanto tormentosa como con posibilidades de acabar pasando por el altar, con lo que eso suponía para Estefanía de Mónaco y la casa real del principado. Finalmente, esto último no ocurrió y no se volvieron a ver tras su ruptura. Y, por desgracia, no lo podrán hacer nunca más: Mario Oliver Jutard ha sido asesinado.

El empresario francés tenía 71 años y se encontraba en la casa que poseía en República Dominicana cuando sucedieron los hechos. Concretamente, las primeras investigaciones apuntan a que fue un atraco con furia y ensañamiento lo que acabó con su vida, tal y como han señalado de primeras algunos medios como France Dimanche o Dominican Today.

Según las primeras hipótesis manejadas por la policía, la muerte de Jutard en su casa de Las Terrenas, un municipio perteneciente a la provincia de Samaná (al norte del país), se debió a la violencia con la que los asaltantes irrumpieron en el domicilio, siendo su objetivo llevarse la mayor cantidad posible de objetos de gran valor como varios relojes de la marca Rolex que poseía y diversas cajas fuertes de seguridad.

Según las investigaciones forenses, el cuerpo sin vida de Mario Oliver Jutard fue hallado sin que las autoridades ni los médicos pudiesen hacer nada, ya que presentaba un claro traumatismo craneoencefálico, así como marcas de estrangulamiento y compresión manual del cuello.

Aún así, al no haber informe, el Instituto de Ciencias Forenses de San Francisco de Macorís sigue practicando la autopsia, si bien ya su asesinato ha causado una gran conmoción tanto en el país como a los dos lados del Atlántico, ya que se le recuerda bien en Mónaco y en la noche estadounidense.

Mario Oliver Jutard regentó varios clubs nocturnos de gran renombre como Vertigo y The Gate y también diversos restaurantes Tryst, Le Petit Four y Linq, llegando por ello a tener varios sobrenombres como 'El rey de la noche de Los Ángeles' y 'El Tarzán de Marsella'. En 1981 se había instalado en California después de comenzar su carrera como modelo en París y hacerse un nombre en la escena nocturna gracias a su destreza como DJ.

Eso sí, su nombre saltó a la fama tras conocer a Estefanía de Mónaco en 1986. Se dejaron ver en varios eventos como Roland Garros, llegando incluso a ir con ella a Montecarlo y conocer al príncipe Rainiero, si bien ambos tomaron más tarde caminos separados (aunque coincidentes: los dos se han divorcia dos veces). La hermana de Alberto de Mónaco, eso sí, ha preferido no hacer declaraciones sobre este asunto.