Entrevista

"En una ocasión estuve asomado a mi terraza, en un séptimo piso, con la firme intención de saltar y estamparme contra el suelo. Al final no lo hice y pude agarrarme a una barandilla. En cierto modo, este libro forma parte de esa barandilla en la que aquella vez, y todavía ahora, me sujeto para no caer al vacío". El actor Javi Martín, quien saltó a la fama en los noventa por presentar el programa Caiga quien Caiga junto con el Gran Wyoming, relata en su libro Bipolar y a mucha honra (Espasa) su experiencia como persona diagnosticada de bipolaridad, un trastorno que lo llevó al límite y que marcó un antes y un después en su vida. Ahora asegura que, gracias a ello, es más feliz que nunca: imparte charlas sobre salud mental, se dedica al teatro y dirige la compañía Arriba el Telón, formada exclusivamente por personas con trastornos mentales graves, en la asociación La Barandilla.

¿Cuándo y por qué decide ponerse manos a la obra con este libro?Un día decidí salir del armario y contar mi trastorno mental. Sabía que quería contarlo públicamente, pero no estaba preparado, y hablé con la asociación La barandilla. Me pidieron una foto para una campaña y me animé a contarlo. Curiosamente, tenía claro desde hacía años que quería escribir un libro, así que escribí en mi cuaderno todo lo que me pasaba para no olvidarme. Luego se puso en contacto conmigo Espasa. Fue como recibir una señal.



Ese cuaderno tiene que ser hoy como un tesoro.Sí, sí... En él escribía un titular de lo que me pasaba y formaba una estructura para después recordar qué había pasado en determinados momentos. Pero también tuve que hablar con gente de mi entorno, mi psiquiatra… para que me contaran lo que había vivido. Me acuerdo prácticamente de todo, pero eso no significa que sea la realidad. Cuando tienes un trastorno mental, lo que tú vives no tiene nada que ver con lo que se ve desde fuera.



¿Qué visión cree que se tiene, a nivel general, sobre la bipolaridad?Veo mucho desconocimiento. Hay gente que dice 'es que yo soy muy bipolar', y eso lleva a confusiones, porque piensas que las personas que tienen muchos cambios de ánimo o un carácter muy fuerte ya tienen ese trastorno. En realidad, la bipolaridad provoca momentos muy dramáticos que hay que diagnosticar. Y lo mismo pasa con la esquizofrenia, por ejemplo, que da mucho miedo. Piensas que el esquizofrénico te va a clavar un cuchillo, y no es verdad. De hecho, se cometen muchísimos más delitos por parte de gente sin trastornos mentales que por gente que sí los tiene. Se tiene que normalizar que puedes tener un trastorno mental y llevar una vida muy estable. Yo lo hago. Debes hacer una serie de cosas: cuidarte, no tomar drogas, descansar, hacer ejercicio… y cumplir con tu medicación y la terapia.



Sobre este desconocimiento que menciona, usted recalca que hay muchas personas que son bipolares y probablemente no se lo plantean.

Hay muchas personas que o no están diagnosticadas o están mal diagnosticadas. Y como hay este estigma sobre la salud mental, muchos se resisten a ir al psiquiatra. También hay quienes se niegan a tomarse la medicación. A mí me pasó. Me creía que estaba muy bien, pero no. Desde que empiezan las crisis y las fases maniacas hay que tener un poco de paciencia y entender que no vas a estar bien de un día para otro. Te tienes que regular y dejarte cuidar.



En el libro trata estos asuntos tirando de humor. ¿Cuán importante es la actitud en estos casos?

A mí me gusta mucho la frase 'la comedia es drama más tiempo'. El humor ha sido una constante en mi vida, tanto personal como profesionalmente. Yo siempre me he reído y me he cachondeado de lo que me ha pasado. El humor es terapia, es sanador. Saca todos mis miedos y mis inseguridades.



Cuenta que empezó a escuchar voces, a tener alucinaciones... ¿Cuándo sintió por primera vez miedo por lo que le estaba pasando?Hubo momentos en los que la manía estalló. La primera noche que me pasó pensé que mi cabeza estallaba. Lo cuento con humor, pero en aquel momento me puse a llorar. Luego sentí que había pasado a otra realidad paralela y el miedo se fue. Y en la etapa depresiva también lo pasé muy mal, sobre todo con los pensamientos suicidas. Era terrorífico. Pero, según con qué gente, hasta de esos momentos duros, he hecho bromas. Creo que si consigues reírte de las cosas más dramáticas de tu vida, es que las has superado.

¿El humor desestigmatiza?Por supuesto. Tienes dos maneras de ver esta historia: llevarla con vergüenza o con orgullo y humor. Ahora me río de haber estado dos veces en un psiquiátrico. Ese nombre en sí genera mucho estigma. Pero, oye, si te lesionas, pasas por un hospital dos semanas para que te operen y no pasa nada. No es ningún drama. El psiquiátrico es la solución para las personas que deben estabilizar su salud mental. Ahí te van a cuidar bien.



¿Este rechazo se traslada, también, a la medicación?Sí. No tenemos problemas en tomar un ibuprofeno si no nos encontramos bien, pero no sucede lo mismo con la medicación para los trastornos mentales. Las pastillas te van a ayudar. Al principio, yo me negué a tomar la medicación. La escondía debajo de la lengua y luego la tiraba. Cuando me subían la dosis, lo veía como una especie de derrota. Hay una imagen muy almodovariana de las amas de casa que tomaban el Prozac que tiene muy mala prensa.

Y, paradójicamente, España es líder en Europa en el consumo de ansiolíticos.La medicación siempre la tiene que recetar un médico, no podemos abusar de ella. Es verdad que, a la mínima, quizás muchas personas la toman. Es muy importante el trabajo de los psicólogos. Gran parte de mi evolución se debe al trabajo con mi psicóloga. Ella me ha enseñado a ver mis conflictos, mis inseguridades, mis miedos… Me ha limpiado el alma.



Ha mencionado la fase de negación del trastorno. ¿Qué recomienda a quienes no quieren admitir que necesitan ayuda?Es importante entender que esto es un proceso y que con el tiempo mejorarán las cosas. No se puede pretender que todo esté regulado en tres días. El paciente y su entorno aprenderán poco a poco a llevar la situación. Es ensayo y error. Mi entorno creó un simulacro para hacerme entender que yo no estaba bien. Y yo tuve que aprender a hacerles caso. Cada vez que me lo decían, iba al psiquiatra. Y eso causó un cambio enorme en mí.

En el libro, hay momentos en los que parece que el entorno lo pasa peor que el propio paciente.El entorno vive un auténtico shock, una bomba, y con el tiempo tiene que ir aprendiendo, con ayuda y apoyo. Pero lo que sucede ahora, no será eterno.



¿Qué no hay que decirle a alguien que pasa por una salud mental delicada?

No hay que quitar importancia al sufrimiento ni decirle que se tiene que alejar de ese estado. En la fase maníaca, mi entorno no podía sacarme de ahí. Se necesita ayuda profesional, y los tuyos te tienen que acompañar. En la depresión es importante escuchar, escuchar, escuchar… Y lanzar mensajes como 'vas a salir de esto' o 'estamos contigo'.