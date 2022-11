El guitarrista de Duran Duran, Andy Taylor, revela que tiene un cáncer incurable de grado 4

Este sábado, la mítica banda británica Duran Duran, estaba de celebración: acababan de ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Pero por desgracia, la alegría duró poco.

Al acto acudieron los históricos miembros del grupo, con una excepción: su primer guitarrista, Andy Taylor. El líder de la banda, Simon Le Bon, explicó que se debía a problemas de salud.

Le Bon leyó una carta del propio Taylor: "Hace poco más de cuatro años, me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la evolución lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia, pero con profunda humildad a la banda, los mayores admiradores que un grupo podría tener y este galardón excepcional".

"Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no hay cura", concluyó la misiva del guitarra, de 61 años de edad.

Posteriormente, Le Bon declaró ante los medios que estaba "absolutamente devastado" al enterarse de que "uno de nuestra familia no estará presente por mucho tiempo".

"Queremos mucho a Andy. No me quedaré aquí llorando ni nada, eso sería inapropiado, pero así es como me siento", añadió el líder de la mítica banda, que alcanzó el éxito en los años 80.