Amber Heard desaparece de Twitter poco después de que su ex, Elon Musk, compre la red social

Tras meses de dudas y de distintas informaciones distintas, finalmente se confirmó la compra de Twitter por parte de Elon Musk por 44.000 millones de dólares. Y, desde entonces, hay más de un movimiento que el magnate ha realizado y que ha causado polémica.

Desde expulsar a todo el consejo de administración de Twitter y quedarse como único miembro hasta planear despidos, pasando por decisiones que afectan a los propios usuarios como una suscripción de pago o cobrar a las cuentas que estén verificadas.

Esto ha provocado que muchos se hayan llevado las manos a la cabeza, desde empresarios hasta tuiteros, tanto anónimos como famosos, que se sienten indignados ante la posibilidad de que cambie tanto la red social.

Que compré Instagram ahora para que no esté en ninguna red social 🫶✨ 300k bots adiós 👋 pic.twitter.com/0RXblwuv6j — NicoLe Layana (@NicoleLayana) November 1, 2022

Y, dentro de este ambiente de crispación, ha sucedido algo bastante inesperado, y es que el perfil de Twitter de Amber Heard ha desaparecido. Lo cierto es que se desconoce si se ha marchado, se la han cerrado o si la compra de Elon Musk tendría algo que ver, pero su cuenta, @RealAmberHeard, ya no existe.

Lo cierto es que la intérprete podría haber apostado por una desconexión de las redes sociales, ya que lleva tiempo sin publicar en Instagram. Aun así, las especulaciones no tardaron en llegar, pues algunos señalan que la actriz y el empresario no mantienen una gran relación ya que fueron pareja de 2016 a 2018. De hecho, no fue como testigo al juicio, aunque se rumoreó que sí iría.