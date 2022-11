Kim Kardashian y Pete Davidson nunca se reconciliarán... porque no se hablan

Aseguraban varios portales de noticias que Pete Davidson se había vuelto a poner en contacto con Kim Kardashian recientemente después de cortar a mediados de año. Y no solo por la posibilidad de volver juntos, sino también para conocer de primera mano qué diantres está ocurriendo día sí y día también con su exposo, Kanye West. Pero nada más lejos de la realidad.

Ha sido una fuente cercana a la expareja la que ha dejado claro en declaraciones a TMZ que no solo no se van a reconciliar, sino que directamente no se hablan. Tampoco porque acabasen especialmente mal, sino porque lo consideran algo acabado y no tiene sentido para ellos alargar una amistad que, como ya dijo Kimberly en su momento, era puramente carnal.

"Esas habladurías de que Pete se ha vuelto a poner en contacto con Kim debido a los últimos episodios que ha protgonizado Kanye West son totalmente falsas. De hecho, ellos dos no solo no se han visto sino que no han tenido ningún rastro de comunicación últimamente", ha delcarado el informante, que añade que es "muy poco probable" que haya una razón de peso para que entablen una conversación.

De hecho, la fuente afirma que "si Kim y Pete se vieran cara a cara" no tendrían ningún problema en demostrar su afinidad, "siguen siendo amigos si, no hay nada malo en ello". Sin embargo, puntualiza, "cada uno tiene sus propias cosas en este momento: Kim con su trabajo y sus hijos y Pete con sus diversos proyectos de cine y televisión".

"No se hablan y no van a volver a salir juntos", ha zanjado finalmente la fuente, que niega así las palabras de un informante a la edición norteamericana del diario The Sun en las que supuestamente se desvelaba que Pete seguía "obsesionado con Kim" y que ella "seguía en contacto con él pero rechazando toda propuesta de cita", si bien añadía que no paraban de mandarse "mensajs y fotos".