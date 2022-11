Jorge Javier Vázquez continúa con su sección en Sálvame en la que visita a distintas personas en sus casas. Y, de vez en cuando, se encuentra a algún que otro rostro conocido, como Millán Salcedo. Pero este jueves fue a la vivienda de Luján Argüelles.

"Qué guapa estás, muchas gracias por recibirme en tu casa", comenzó diciendo el presentador al verla. "¡Pero qué pedazo de casa! Tú has ganado mucho dinero en la tele". "No te quiero decir cuánto, lo sabe Montoro", respondió ella entre risas.

"Por eso no trabajabas, porque ya habías ganado bastante", bromeó el catalán. "Me he tomado un tiempo de relax", argumentó ella. "Lo elegí después de la pandemia, y antes de la pandemia tuve un relax profesional, no obligado, sino que no te plantean ni te proponen cosas".

Ding Dong VIP de Jorge Javier con Luján Argüelles #yoveosálvame pic.twitter.com/qVNkytfu17 — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) November 3, 2022

"No puedo decir 'he rechazado', es que no te plantean ninguna cosa", aseguró. "Creo que se vive con mucho dramatismo, con mucha tragedia y con la perspectiva y poniendo las cosas en su lugar... Yo estaba trabajando, hacía un montón de publicidad, eventos, tenía otra empresa".

La presentadora, que recientemente estrenó ¿A quién le gusta mi follower?, destacó que su mayor problema en ese momento fue "el miedo y la incertidumbre", al cual describió como un "compañero incómodo petardo que amarga la existencia". Sin embargo, ahora le da igual y lo lleva mejor.