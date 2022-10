Luján Argüelles revela su calvario en sus años más exitosos: "Toqué fondo y no veía la salida"

Durante años, Luján Argüelles fue una de las presentadoras más exitosas de la televisión. La asturiana, que condujo programas como Granjero busca esposa o ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, vivió un gran momento profesional, pero su situación personal estaba muy lejos de ello.

Tras la reciente salida de su nuevo libro, Aprendiendo de nuevo a vivir, Argüelles ha repasado para la revista Lecturas sus momentos más difíciles, revelando intimidades desconocidas sobre ella hasta el momento.

"Estaba viviendo una situación, cuando ya toqué fondo, de inmovilismo, porque no ves salida. Ves que durante muchos años no has disfrutado de lo maravilloso que era todo lo que pasaba. Estar en un momento profesional tan mágico como el que yo vivía con Password y Granjero busca esposa y estar triste o ser pesimista es ser poco agradecido con la vida", ha afirmado la presentadora.

Luján pasó de dedicarse al mundo de la información al del entretenimiento, lo que dio pie a algunas críticas. "Permití que me afectara, pero para mí ya no existen los dogmas", ha asegurado ahora, cuando ya se encuentra recuperada de todo lo que tuvo que vivir.

Sin embargo, en el pasado lo paso realmente mal. "Piensas que los demás tienen razón, que lo que piensa la mayoría es lo lícito, que las limitaciones te las ponen fuera", ha reconocido, pero también ha confesado su reflexión al respecto: "No, las limitaciones te las pones tú. Y los problemas son grandes regalos que la vida te pone para que crezcas".

La presentadora, que admite que sufrió "el síndrome del impostor", también confiesa que sufrió mucho cuando se quedó en paro, pero aquello le dio una lección vital. "Vivimos en la cultura del éxito y si no lo tienes, invéntatelo para volver a estar en la rueda del trabajo. Ahora me niego a todo eso", ha afirmado rotundamente.