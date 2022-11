Acabo de encontrarme con una palabra nueva para mí, ‘midorexia’. No la conocía con este nombre, pero sí entiendo muy bien lo que significa: miedo a envejecer; y me pregunto quién no lo ha sentido, quién no teme el paso de los años y lucha, cada cual a su manera, contra ello. Me he puesto a bucear un poco y la tal palabra, no aceptada por la RAE y que el corrector ortográfico te cambia a la primera, no es una enfermedad y no está aceptada como tal por ninguna institución u organismo médico.

Se trata de un anglicismo utilizado al parecer con éxito para definir a las mujeres (no sé por qué solo a mujeres) que en la mitad de su vida adoptan patrones juveniles en su forma de vestir y comportamientos. Vamos, que no aceptan el paso de los años y luchan a brazo partido, y con todos los medios a su alcance, contra ello.

No renunciar a las nuevas propuestas estéticas me parece, en términos generales, que aporta más beneficio que daño

Claro que llevado a extremos puede resultar patético y que, si de salud hablamos, hasta peligroso, pero intentar mantener un espíritu joven, atreverse con una moda que quita años y aporta libertad (las zapatillas deportivas que han venido para quedarse no respetan edades) y no renunciar a las nuevas propuestas estéticas me parece, en términos generales, que aporta más beneficio que daño.

Hombres y mujeres, los afortunados que podemos contarlo, hemos sufrido, solventado, asimilado y, finalmente, aceptado porque no quedaba otra las crisis de los cuarenta, los cincuenta y las que vinieron después.

Tocará seguir peleando sin bajarse del tacón… por el momento.