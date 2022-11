José María López, exconcursante de GH Revolution, acusado de abusos sexuales dentro de la casa en 2017, se ha negado esta mañana a pactar con el fiscal al mantener que esa madrugada mantuvo relaciones consentidas con su compañera.

El juicio se ha celebrado a puerta cerrada tras admitir la jueza de lo Penal número 18 de Madrid, la magistrada María Dolores Palmero, la petición del fiscal en aras a proteger a la víctima, una solicitud a la que se ha adherido la defensa al primar el derecho a la intimidad y al honor frente al derecho a la información.

Durante más de media hora, el fiscal y el abogado defensor han tratado de negociar sin éxito un acuerdo de conformidad para reducir al acusado la condena de manera sustanciosa. El letrado Antonio Madrid, que defiende al acusado, ha señalado que su cliente no lo ha aceptado porque niega los delitos que se le imputan, algo que ha hecho desde que se encargó en 2017 de su defensa nada más ser expulsado del programa.

Mientras las partes negociaban, Carlota Prado no ocultaba su malestar en los pasillos de los juzgados ante la posibilidad de no poder declarar ante un tribunal por estos hechos, que se produjeron hace exactamente cinco años.

El fiscal solicita una pena de dos años y seis meses de cárcel y le reclama una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la víctima, idéntica cantidad que pide a la productora del programa por los daños ocasionados a raíz de la exhibición a la perjudicada de las imágenes grabadas un día después.

Las declaraciones de los testigos

"No tuve la percepción de que estuviera inconsciente", ha subrayado durante su declaración, en la que no se ha mostrado arrepentido al no entender todavía por qué se sienta en un banquillo. "No abusé de Carlota", ha afirmado.

El acusado ha negado haber sometido a Carlota a abusos sexuales y ha insistido en que mantenían una relación sentimental previa dentro de la casa de Guadalix, indicando que esa madrugada el encuentro sexual bajo el edredón fue consentido.

El abogado defensor ha denunciado que el programa quiso montar "un escándalo" para subir audiencias y ha recalcado que tanto su cliente como la joven son "víctimas de la manipulación" del programa. "Los movimientos debajo del edredón son de dos", ha apostillado.

Durante el interrogatorio, Carlota habría manifestado que fue "violada" y sometida a "abusos sexuales" a manos del que entonces era su compañero de programa. Recuerda lo sucedido por las imágenes que en su día le exhibieron dentro del denominado confesionario de la casa de Guadalix, una decisión del programa que le ocasionó daños morales.