Pablo Motos: "Preferiría chuparle la boca a un pato que volver a tomar mate"

El Hormiguero recibió este miércoles la visita de Lola Índigo, que presentó su nueva gira, y desveló que en primavera sacará disco nuevo en 2023 titulado El Dragón.

En primavera del año que viene, @lolaindigomusic sacará su nuevo disco “El Dragón”. Además, el 23 de noviembre estará disponible la venta de entradas para las primeras fechas de la gira #LolaÍndigoEH pic.twitter.com/h7kUnonuMK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 2, 2022

Pero también comentó con Pablo Motos el lanzamiento de su nuevo single, Discoteka, que interpreta junto a la argentina María Becerra: "¿Cómo la conociste?", le preguntó el presentador.

"Fue en la pandemia, estábamos todos encerrados en casa, me encantaba su tema High. Le dije por Instagram que si quería hacer algún remix del tema contara conmigo", recordó la cantante.

Y añadió que "me contestó que sí, pero no me había grabado sola en la vida. Entonces me metí en el armario con el ordenador y mantas para mejorar el sonido, a oscuras. Así hicimos High Remix".

El valenciano destacó que su invitada era una enamorada de Argentina y quiso saber si le gustaba el mate: "Me gusta muchísimo, vuelvo en nada a para allá", respondió la artista.

Pero Motos tuvo una mala experiencia con la bebida argentina en una de las visitas de Lali Espósito, que le llevó todo lo necesario para prepararlo, pero al valenciano no le gustó demasiado.

"Lo probé y hay que ser muy argentino para que te guste. Casi que prefiero chuparle la boca a un pato que volver a tomar mate. ¡Que no se enfaden los argentinos!", exclamó el conductor del programa de Antena 3.