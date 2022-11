Lola Índigo, en 'El Hormiguero': "Antes de ser famosa usaba Tinder, pero me han baneado"

Lola Índigo fue la encargada de poner la nota musical este miércoles en El Hormiguero. La cantante presentó su nueva gira y comentó con Pablo Motos las curiosidades de su nuevo tema, Discoteka, que interpreta junto a la cantante argentina María Becerra.

Además, Índigo, que está nominada a los Premios 40 Principales en tres categorías distintas (que se celebran el próximo viernes 4 de noviembre), desveló que en primavera sacará disco nuevo en 2023 titulado El Dragón.

"¿Es verdad que cuando te gusta alguien le haces un test tipo Súper Pop?", le preguntó el presentador a su invitada, que le contestó afirmativamente entre risas.

"Es verdad que lo hago, pero ahora, porque antes de ser famosa, cuando era Mimi, usaba Tinder, donde conocí a gente muy interesante, pero me han baneado", afirmó la cantante.

Pero la artista también comentó con el presentador sus gustos culinarios: "No me gustan las croquetas por tu textura, el cocido o la paella, que no me apetece encontrarme el bigote de una gamba en el arroz".

"Mi comida favorita es el pan de aguacate, a veces llevo uno encima y creo que me puedo llegar a comer medio al día. Eso sí, la persona con la que me encantaría cenar sería con Will Smith", señaló la cantante madrileña.