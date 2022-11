Macarena Olona inicia la cuenta atrás de su nuevo proyecto con la negación de la violencia de género como bandera

"Tic tac", "cada paso nos lleva al siguiente". La exdiputada de Vox Macarena Olona inició este lunes vía Twitter la cuenta atrás para la presentación de su nuevo proyecto político, que tendrá lugar este viernes, 4 de noviembre, en Madrid. Por el momento, a dos días del acto inicial, se desconocen los detalles de la iniciativa de la que hasta hace apenas tres meses lideraba las filas de la formación de Santiago Abascal, aunque ya ha adelantado que el negacionismo de la violencia de género será su mayor bandera.

¿Cuándo y dónde será la presentación?

El acto de presentación en el que se darán a conocer los detalles del nuevo proyecto de Olona se celebrará este viernes. "El próximo 4 de noviembre tendrás que elegir tú. Yo no me resigno", publicó la alicantina en Twitter este lunes, junto a un reloj iniciando la cuenta atrás.

El lugar elegido es la sede de la Casa de América, en Madrid. "Es la manera más cómoda que puedan estar la mayor parte de medios y todos los que deseen estar presentes", explicó el pasado viernes antes de participar en una conferencia en Málaga. "Espero que puedan asistir todos los que deseen, medios de comunicación sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de etiqueta, ni derecha, ni izquierda, ni centro", añadió.

¿Cómo será el nuevo proyecto?

Es poco lo que se conoce por el momento sobre el nuevo proyecto de la exdiputada de Vox. De hecho, la propia Olona ha jugado con la ambigüedad en sus últimas intervenciones. "El calificativo de político me lo estáis añadiendo algunos, no yo", ironizó la semana pasada en una entrevista en El Plural, evitando así pronunciarse sobre si su proyecto es precisamente una nueva formación. Y es que, al anunciar su salida en verano, la abogada del Estado aseguró que no lideraría ningún partido político, a pesar de haber escuchado voces que le pedían que diera un paso al frente.

En su vuelta a la vida pública, Olona ya inauguró hace dos semanas una fundación en Panamá. Según anunció en su presentación, la bautizada como 'Fundación Igualdad Iberoamérica' es una organización sociocultural con la que quiere estrechar lazos entre los países de habla hispana e impulsar "la batalla ideológica que es necesario dar", que, según afirma, "tiene que partir de una unión en una sola voz de toda la Hispanidad". Se desconoce si su nuevo proyecto guarda relación con esta fundación, que por el momento carece de estructura de partido.

¿Qué defiende?

Sea cual sea el envoltorio, lo que parece claro es que Olona ha tomado como bandera el negacionismo de la violencia de género. "El hombre no mata, matan asesinos; el hombre no maltrata, maltrata el maltratador. Nosotros no criminalizamos a un sector de la sociedad en función de su sexo", sostiene en el vídeo promocional compartido en Twitter, que recoge fragmentos de un discurso suyo en el Congreso de los Diputados en junio de 2020. "Soy libre, soy española, soy madre, soy hija, soy hermana... Como mujer y como madre afirmo, y es un honor hacerlo, que la violencia no tiene genero, señorías", concluye el discurso.

"Va a trasladar mucha tranquilidad en algunos casos y generar inquietud en otros", dijo sobre su proyecto Olona en Málaga, que agregó que había estado "meditando mucho" las distintas alternativas para "evaluar y conocer exactamente" de qué manera puede "seguir sirviendo a los españoles con mayor utilidad". "Eso es lo que le puedo anticipar en este momento", señaló.

¿Cómo es la relación con Vox?

La exdiputada de Vox ha negado tener "miedo" de que la formación de Abascal pueda obstaculizar la incorporación de nombres a su nuevo proyecto, dado que su regreso ha despertado la polémica en el seno del partido. Olona dejó su escaño en el Parlamento Andaluz el pasado 3 de agosto, apenas dos meses después de haber hecho lo propio en el Congreso de los Diputados, para concurrir precisamente como candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la formación de Abascal en las elecciones del 19 de junio.

Si bien alegó en aquel momento "motivos de salud" para dar un paso al lado, un mes después la alicantina reapareció "recuperada" haciendo el Camino de Santiago y dijo sentirse con ganas de "servir a los españoles" nuevamente, un regreso que no fue bien recibido en Vox. Y es que la aparición de un nuevo partido en el espectro ideológico de la formación de Abascal, podría costarle caro a un Vox que pierde peso en las encuestas. En el último barómetro del CIS, el partido de ultraderecha cayó por debajo de la barrera del 10%, situándose como cuarta fuerza política.

"Estoy actuando con sentido de Estado, y creo que, en este momento, como ya trasladé, los españoles no necesitan una mayor fragmentación del tablero político, lo cual no quita que tengamos que ver cómo evoluciona todo y si tenemos alternativas que, actualmente, pueden parecerlo pero que pueden dejar de serlo", pronunció Olona en Málaga, dejando la puerta abierta a múltiples escenarios.