"It's done", la 'fake new' difundida por el Kremlin para acusar al Reino Unido de la voladura del gasoducto Nord Stream

Las noticias falsas y la desinformación son también un arma utilizada por el Kremlin y sus medios afines en la guerra de Ucrania. Y el último bulo lanzado desde Moscú apunta al Reino Unido como responsable del sabotaje a los gasoductos Nord Stream el pasado 26 de septiembre.

Se trata de una fake new que circula por internet que asegura que la ex primera ministra británica Liz Truss envió un mensaje de texto al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, minutos después de producirse la explosión del Nord Stream en el que se podía leer "it's done" (está hecho).

Numerosas cuentas afines al Kremlin han difundido esa noticia infundada en las redes sociales citando como fuente al periódico británico Daily Mail. Sin embargo, ese tabloide solo se hace eco del bulo dejando claro que se trata de una "teoría de la conspiración" y señalando como responsable a Kim Dotcom, el polémico fundador del portal Megaupload, acusado de fraude y piratería informática entre otros delitos, y pendiente de que la justicia neozelandesa lo extradite a Estados Unidos.

Dotcom fue el primero en lanzar esa fake new basándose en la información sí contrastada de que el teléfono móvil de Liz Truss fue hackeado el pasado verano, cuando todavía era ministra de Exteriores, presumiblemente por hackers rusos.

Emisión de gas tras el sabotaje en el Nord Stream 1, en la zona económica exclusiva de Suecia GUARDIA COSTERA DE SUECIA

El Daily Mail insiste en que Dotcom lanzó esa información "sin aportar ningún tipo de prueba", pero la simple mención a esa fake new por parte de un periódico británico es gasolina para los propagandistas del Kremlin en las redes sociales, que se hacen eco de la noticia citando como fuente al tabloide londinense.

Se trata de una forma de proceder habitual en la propagación de las fake news rusas en internet. Primero un medio o personaje afín al Kremlin lanza el bulo (en este caso Kim Dotcom), después algún medio de comunicación occidental se hace eco del rumor (en este caso el Daily Mail); y finalmente miles de cuentas prorrusas difunden masivamente la noticia en las redes sociales citando como fuente original al medio occidental.

Estados Unidos lo considera ridículo

El bulo sobre el mensaje de texto de Liz Truss ha crecido tanto en los últimos días que el Departamento de Estado de EEUU ha salido al paso para desmentirlo y tildarlo de "ridículo".

"Las acusaciones infundadas de Rusia contra el Reino Unido, y antes contra Estados Unidos, son solo otro intento de distraer la atención de su brutal guerra contra Ucrania", ha dicho el portavoz de Exteriores norteamericano, Ned Price. "Estas afirmaciones ridículas no tienen base fáctica. Rusia tiene una larga historia de difusión de desinformación y lo está haciendo nuevamente aquí", ha añadido.

Es más, el hackeo del teléfono móvil de Truss se produjo en verano, cuando ella era titular de Exteriores, y la voladura del Nord Stream tuvo lugar el 26 de septiembre, cuando ya era primera ministra y el Reino Unido tenía constancia de que su teléfono había sido pirateado.

Rusia mantiene su acusaciones

Pero Moscú insiste en señalar a Londres como responsable de la voladura del gasoducto del mar Báltico y este martes, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, así lo dijo en rueda de prensa: "Tenemos información de que el Reino Unido tiene relación con el acto de sabotaje o, como decimos en Rusia, el ataque terrorista contra infraestructuras energéticas críticas, que no es una infraestructura rusa, sino una internacional".

Peskov también acusó al Reino Unido de estar detrás del ataque con drones navales contra su flota del mar Negro y subrayó, además, que esas acciones tendrían una respuesta por parte de Rusia.

"Tales acciones no pueden quedarse como si nada. Por supuesto, evaluaremos los pasos a dar. No hay duda al respecto. Es imposible actuar de otra manera", dijo Peskov.