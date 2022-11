Roberto Leal critica el vestuario de Raúl Gómez en 'Pasapalabra': "¿Es una toalla?"

Soraya Arnelas, Sara Escudero, Fernando Romay y Raúl Gómez repitieron este martes como invitados de Pasapalabra para, hoy sí, ayudar a Orestes y Rafa a conseguir segundos para El Rosco del concurso de Antena 3.

Pero antes de jugar, Roberto Leal quiso criticar el vestuario de su amigo íntimo Raúl Gómez: "¿Es una toalla lo que llevas puesto? Un aplauso para él", comentó el conductor del programa.

El ex presentador de Te ha tocado le contestó que "sí, es una toalla, la compré en Portugal. Me encanta Pasapalabra, pero hay muchos momentos de tensión".

"Sudo mucho cuando me toca sumar segundos", explicó el barcelonés. "Qué agradable...", le respondió Leal. Pero Gómez continuó con su explicación.

"¿Qué tengo que hacer para no sudar tanto? Porque aquí no me voy a traer una toalla, por eso me he traído esta camisa-toalla. Según sudo, me voy secando", señaló el invitado.

Gómez destacó entre risas que "Orestes es un tío fiel a sí mismo, pero en el programa de este martes ha sudado. Cuando quiera, le seco".