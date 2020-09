Raúl Gómez se lesiona bailando en 'Pasapalabra': "Me he venido muy arriba..."

Pasapalabra recibió este miércoles a nuevos invitados que acudieron para ayudar a los concursantes a acumular segundos de cara a enfrentarse al rosco final. Mientras que a Luis, del equipo azul, le acompañaron Amaya Valdemoro y David Otero; a Pablo le ayudaron en el equipo naranja Helen Lindes y Raúl Gómez.

En la prueba de la 'Pista musical' los espectadores pudieron disfrutar de uno de los momentos más divertidos del programa de Antena 3, ya que, aunque ni Otero ni Gómez consiguieron adivinar la canción, el protagonista de Maraton Man (Movistar +) no pudo frenar sus ganas de bailar.

"Es mi prueba favorita, lo que mejor se hacer en la vida es cantar y bailar", afirmó el runner mientras el público le vitoreaba. Roberto Leal les dio las pistas necesarias para resolver la prueba, pero fueron perdiendo segundos y ninguno supo contestar correctamente.

Raúl Gómez y David Otero, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

Finalmente, el presentador les dio la solución: Quien maneja mi barca de Remedios Amaya, y el tema empezó a sonar en el plató de Pasapalabra. En ese momento, Gómez se puso a bailar, dando unos pasos de baile para deleitar al público.

"Lo contento que se pone y no hemos repartido segundos, imagínate si gana...", señaló Leal sobre su invitado. Pero lo que no pensaba el protagonista de Maraton Man es que tanta pirueta le pasaría factura.

Y es que el corredor ha hecho muchos kilómetros por todo el mundo disputando carreras, pero no se podía imaginar que se lesionaría bailando en el concurso: "Me ha pegado un tirón en la ingle... es que me he venido muy arriba", reconoció entre risas Gómez,

Gómez y Leal, amigos, runners y residentes en Madrid

El barcelonés comentó con Leal "que hemos sacado la quinta edición de mi libro, La vida mola. Es mi grito de guerra porque, aunque la vida a veces es muy cabrona, creo que hay que saber verla desde el lado más positivo".

El runner explicó que "he querido meter ahí todas mis experiencias viajeras por todo el planeta con historias increíbles, y también contar la mía, que es muy parecida a todas las de las personas que nos están viendo, pero que si sirve para motivar un poquito, pues eso que me hace feliz".

El presentador, amigo personal de Gómez, señaló que "es un libro que hay que leer y hacerlo tuyo". Y añadió emocionado: "Eres un grandísimo tipo, tu energía positiva, tus bailes menos, es que eres para quererte. Es una maravilla de libro, la vida mola y contigo, más".