Nuevos documentos podrían confirmar que Putin padece párkinson, cáncer y pérdidas de memoria: "Esta información es ocultada"

La lista de enfermedades que podría padecer el presidente ruso Vladimir Putin va a más, según diversos medios. Ahora nuevos documentos secretos indican que el líder podría padecer cáncer de páncreas, párkinson y pérdidas de memoria, según una exclusiva publicada por The Sun. El tabloide británico cita fuentes de los servicios secretos rusos y asegura que "esta información tiene que ser ocultada" para mantener el prestigio a nivel internacional.

El presidente ruso estaría siendo medicado con potentes esteroides para hacer frente a estas dolencias. Putin lleva meses sufriendo rumores sobre su mal estado de salud y ha aparecido con regularidad en público con temblores e inestabilidad. Las afirmaciones sobre sus supuestas enfermedades han circulado entre las figuras de la oposición, pero siempre han sido desmentidas por el Kremlin.

"Puedo confirmar que se le ha diagnosticado la enfermedad de Parkinson en fase inicial, pero que ya está progresando. Este hecho será negado de todas las formas posibles y ocultado", se recoge en los documentos, al mismo tiempo que el medio citado comparte vídeos en los que se pueden ver temblores en las manos del presidente ruso.

Además, añaden el tratamiento que está siguiendo desde hace meses. "Putin es atiborrado regularmente con todo tipo de esteroides pesados e innovadoras inyecciones analgésicas para detener la propagación del cáncer de páncreas que se le diagnosticó recientemente", y sostienen que el problema "no es solo el dolor" sino también que se producen efectos secundarios "como algunas pérdidas de memoria".

The Sun concluye que su círculo más cercano se está moviendo para que esta información no se conozca, con el objetivo de "no mostrar signos de debilidad" al mundo justo cuando la invasión rusa de Ucrania ya sobrepasa los ocho meses y la situación para Rusia en el campo de batalla es bastante delicada, con pérdidas importantes de terreno.