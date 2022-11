Iñaki Gabilondo canta en 'La Resistencia' su peculiar letra del himno que uniría a toda España: "En esto no hay desacuerdo"

Iñaki Gabilondo ha acudido este lunes a La Resistencia para presentar su nuevo programa en Movistar+, ¿Qué (diablos) es España?, el que será su último proyecto en televisión y que llegará el próximo 2 de noviembre.

El veterano periodista está afrontando su última etapa profesional con orgullo y, como no podía ser de otra forma, con humor. Y así lo ha demostrado en el programa de David Broncano.

Por ello, y aprovechando la temática del formato que iba a promocionar, llevó algo patrio: el himno de España. Pero no el habitual sin letra, sino uno muy peculiar que él había inventado.

Iñaki Gabilondo, el único que ha sido capaz de poner letra al himno de España sin que suponga polémica. 🇪🇸🥘Me emociono. 🇪🇸 pic.twitter.com/a951p8RHYi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 31, 2022

"El elemento más vertebrador de España es la gastronomía, en eso no hay desacuerdo", opinó el invitado. "He estado buscando elementos de acuerdo que pudieran valer para la letra del himno, y solo me salía la gastronomía".

Por tanto, Gabilondo le puso letra al himno con la gastronomía, todo versos que utilizaban platos típicos de distintas comunidades. "Pulpo, gazpacho, tortilla de patatas (sin cebolla o con) y un plato de jamón. Migas, paella, lechazo, pan tumaca. Salmorejo y papas con mojo picón", leyó.

El periodista siguió cantando esta retahíla de más manjares que, sin duda, podrían unir a todo el país. Y es que, de hecho, muchos alabaron en redes que había conseguido inventar una letra sin acercarse lo más mínimo a la polémica.