Dioni, de Camela, besa emocionado el suelo de 'La Resistencia': "Se lo había prometido a mi familia"

Dionisio Martín y Ángeles Muñoz, también conocidos como el mítico grupo musical Camela, los reyes de la tecno-rumba, fueron los invitados de La Resistencia este jueves.

Los músicos presentaron en el programa de Movistar Plus+ su nuevo disco, Que la música te acompañe, que destaca por su portada estilo Star Wars con Ángeles como Leia y Dioni como Qui-Gon Jinn.

Nada más presentarles Broncano, el cantante hincó rodillas en el escenario y besó el suelo del programa, sorprendiendo al presentador y a los espectadores.

Dioni, de Camela, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Perdonad mi emoción y mi alegría, pero es que llevo viendo el programa mucho tiempo y creía que nunca nos iban a traer como invitados", afirmó Dioni.

El artista explicó que había sido la compañía de discos la que se lo había ofrecido: "Cuando me lo dijeron, no me lo creía. Llevo toda la semana de promoción del último disco, pero solo pensaba es este momento".

"Se lo dije a mi niña, a mi familia -su hijo Christopher estaba entre el público en el teatro-, les prometí que cuando entrara en el escenario de La Resistencia, besaría el suelo".

No se me ocurren más invitados para recibirlos de esta manera. Ídolos. Historia de la música y de España. Respetos eternos.@DioniMartin: «Tengo que besar el suelo de La Resistencia»



Pocos aplausos son. @camelaoficial @WomanCamela pic.twitter.com/I4YeBrA0Dk — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 27, 2022

Otro de los momentos más destacados de la noche fue cuando Dioni cantó uno de los mayores éxitos del grupo, Lágrimas de amor, en directo con Grison haciendo beatbox.