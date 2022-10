Críticas a Carla Barber por contar que ha dejado una propina de 20 euros a un camarero: "Parece que te ríes del chico"

La modelo Carla Barber ha estado de viaje con su madre por Roma y no lo ha podido pasar mejor. Allí ha visitado los monumentos más característicos de la ciudad, además de comer en los mejores restaurantes. Sin embargo, por una anécdota en uno de estos, se ha convertido en el centro de las críticas en las redes sociales.

La médico estético ha contado en su Instagram que estuvo cenando en un restaurante donde pidió una botella de vino de 65 euros. Sin embargo, cuando lo probaron se dieron cuenta de que no les gustaba y se lo hicieron saber al camarero.

"Esta noche pedimos una botella de vino tinto. La abrieron, nos tomamos una copa y media (una mi mami y otra yo) y al terminarla le dijimos al camarero que no nos gustaba el vino. Se llevó la botella (costaba 65 euros) y nos trajo otra que nos encantó", explicó Barber.

Al ver en la cuenta que no les habían cobrado la botella de vino, decidió dejar una propina. A pesar de ser un buen gesto, a mucha gente no le ha gustado nada que lo compartiese en las redes sociales, así como la reacción del camarero que, según ella, no paró de aplaudir.

"Estas cosas sobran, está feo contarlo. No me parece humilde. Parece que te ríes del chico que estaba feliz con 20 euros", dijo uno de sus seguidores, criticando la actitud de Carla. Sin embargo, ella asegura que quería destacar "el valor del esfuerzo, del trabajo y de lo que cuestan las cosas, así como la emoción de una persona cuando a alguien le reconoce lo que hace".

Para continuar justificándose, ha afirmado que no muestra todo en sus redes sociales: "Lamentablemente no pongo ni el 10% de mi vida porque entonces estaría alardeando de lo que tengo, de lo que gasto o simplemente enseñando más de la cuenta".