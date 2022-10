Después de 9 años detrás de 'La voz', una concursante consigue unirse al equipo de Antonio Orozco

Antena 3 emitió este viernes 28 de octubre la última gala de audiciones a ciegas de La Voz. Esto implica que, en el siguiente programa, se unirán los asesores: Vanesa Martín se sentará al lado de Laura Pausini, Mala Rodríguez estará con Antonio Orozco, Lola Índigo asesorará a Luis Fonsi y, Raphael acompañará a Pablo López en La Gran Batalla.

De los 14 talents por equipo, solo la mitad logrará superar dicho reto. Así, 28 artistas pasarán a la siguiente fase: los asaltos.

Al final del programa solo quedarán 7 de cada equipo (28 en total) que pasarán a la fase de Asaltos. Pero, volviendo a la última gala de audiciones, cabe destacar que en ella ocurrió algo inaudito: una cantante completó el equipo de Antonio Orozco... tras 9 años intentando pasar la prueba del talent y convertirse en concursante.

La persistente artista responde al nombre de Sonia Gil, peluquera, es de Tenerife y se atrevió con el icónico tema Simply the Best de Tina Turner. Con ello, logró que Antonio Orozco pulsase el botón en el último momento, consiguiendo su objetivo.

"Prepárense España y el mundo entero, porque voy a dar mucho de qué hablar. Es muy complicado hacerse un hueco en el mundo de la música. Das una patada y salen 100 cantantes. Llevo nueve años presentándome a los casting y por eso la experiencia me ha servido para venir esta vez un poco más segura", dijo la artista al presentarse, fuera del escenario.

"Me he presentado año, tras año, tras año, a los casting. Y este año, al entrar por esa puerta, he dicho de pasármelo bien y que pase lo que tenga que pasar. Y que encima te hayas dado tú la vuelta... Para mí es lo más grande", celebró, emocionada, tras saberse en el equipo de Orozco.