Isthar sorprende en las audiciones a ciegas de 'La Voz' con un instrumento que no había llevado nadie antes

Este viernes 14 de octubre, Antena 3 emitió una nueva entrega de las audiciones a ciegas de La voz. A ellas llegó Isthar con un inaudito instrumento que nadie había llevado antes al programa: un handpan. "Solo hay dos personas en España que cantan y lo tocan a la vez", presumió la candidata, Ishtar Romero.

Aunque el instrumento triunfó, no ocurrió lo mismo con su voz, pues ninguno de los coaches se volvió. "Nos estuvimos preguntando todo el tiempo qué estabas tocando. Es interesante ese instrumento, es la primera vez que lo veo. Si ella no hubiera tenido esos problemas, quizás...", reflexionó Laura Pausini. La joven, por ello, se conformó con los halagos a su original instrumento.

"Es la primera vez que lo veo, pero no veas la manera que tienes de complicarte la vida. Te lo digo de verdad, de corazón y con cariño. La tonalidad de estos instrumentos es relativa... qué valentía, que gran osadía", dijo por su parte Pablo López.

"Me gusta hacer cosas que no suele hacer la gente", aseveró Isthar Romero, con seguridad. Eso sí, antes de que se marchara, los coaches (Luis Fonsi, Pablo López, Laura Pausini y Antonio Orozco) examinaron el instrumento con atención. Quedó claro que, si la novedad es una buena apuesta para que se fijen en los candidatos, no garantiza el éxito.