Tamara Falcó, en 'El Hormiguero': "Mi madre es la reina de la educación"

Como cada jueves, y tras la entrevista al invitado del día (en esta ocasión fue Sonsoles Ónega), Pablo Motos comentó las noticias más destacadas en su tertulia de actualidad de El Hormiguero con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

El presentador les preguntó: "¿Cuál es la mejor excusa que tenéis cuando no queréis ir a un sitio?". Roca le contestó que "yo ponía de excusa los niños, pero ya se me agotan las excusas, ahora siempre digo que creo que tengo El Hormiguero".

Del Val, por su parte, señaló que "yo, como ya soy bastante mayor, decido no poner excusas, si no te apetece ir a un sitio para qué vas a ir...", mientras que Pardo explicó que "he aprendido a decir que no y cuando lo haces, es un vicio".

Nuria Roca y Juan del Val, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Falcó también señaló que "yo siempre tengo muchas cosas que hacer y cómo hay planes que se solapan, es la excusa perfecta", pero comentó una curiosa anécdota que le sucedió a Isabel Preysler.

"A mi madre le pasó una cosa bastante peculiar. Una amiga suya le dijo que quería quedar a cenar con ella, con Mario -Vargas Llosa- y con su hija. Le dio a escoger cualquier comida o cena de enero a mayo", comentó.

La madrileña les dijo: "¿A qué responderíais a eso?", y les contó a sus compañeros que "no fue posible dejarlo pasar porque mi madre es la reina de la educación".