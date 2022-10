Pablo Motos repasa sus lapsus más destacados con invitados de 'El Hormiguero'

Tras la entrevista este jueves con Sonsoles Ónega, que comentó el estreno de su programa Y ahora Sonsoles, Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de El Hormiguero con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Una de las noticias que comentaron el error que tuvo Pedro Sánchez durante su visita a Kenia, donde el presidente del Gobierno sufrió un lapsus al confundir este país con Senegal delante de su presidente.

El presentador quiso saber si sus colaboradores habían tenido lapsus importantes y Pardo señaló que "Desde que trabajo con Iñaki López se ha abierto un mundo con el tema de la confusión".

"Todos los días hay algún nombre que le baila, pero a mí me encanta", afirmó entre risas sobre su compañero del programa Más vale tarde en La Sexta.

Falcó, por su parte, admitió que "yo no me acuerdo de nada en general, sobre todo de los nombres, mi madre tiene la teoría de que hay que apuntarlo todo y también se me olvida apuntarlo".

"Llevo muchos años aquí, pero creo que estoy en 1º de 'Iñaki López' en lapsus con los nombres de los invitados", comentó el presentador antes de poner un vídeo con sus fallos más destacados.

Los espectadores pudieron ver como confundía a Miguel Ríos con Miguel Bosé, a Fran Perea con Fran Rivera, llamó a Laura (como su mujer) a Paula Echevarría o a Cristina Pardo, que la llamó Cristina Rubio, entre otros errores.