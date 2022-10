Sonsoles Ónega, en 'El Hormiguero': "A mis hijos les da vergüenza cuando bailo en televisión"

Sonsoles Ónega volvió a El Hormiguero este jueves por segunda vez en apenas dos meses para charlar con Pablo Motos sobre su nuevo espacio en las tardes de Antena 3, Y ahora Sonsoles.

La madrileña comentó que sus hijos, después de su primera visita al programa del valenciano, no quisieron hablar con ella: "Les da vergüenza cuando bailo en televisión y lo hice esa ocasión", admitió.

"Tienen 10 y 13 años y también me pidieron que no lo hiciera en Y ahora Sonsoles. También les avergüenza que sus amigos les digan que me ven en televisión", añadió.

La presentadora recordó el primer día de su programa: "Nada más arrancar pensé: No hay marcha atrás, pero no todo sale perfecto o como tú quieres".

"Es que soy muy intensa con mi equipo del programa y Cristina Pedroche me aconsejó que no cambiara nada de mi bolso de los amuletos. Pura superstición", afirmó Ónega.

También destacó que "soy muy pesada con los rótulos que salen en Y ahora Sonsoles, hay que vigilar las comas, las tildes... como se hacía antes".

Motos le contó que El Hormiguero había colado un infiltrado en el programa de la invitada y desveló unas imágenes de uno de sus redactores, Saulo, locutando bajo una mesa.