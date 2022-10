Karina, rechazada, critica al Benidorm Fest: "No me han dicho nada, ¡qué sosos!"

Hace unos días, RTVE desveló los artistas que participarán en el Benidorm Fest y que serán candidatos, por tanto, a representar a nuestro país en el próximo festival de Eurovisión 2023.

Karina no estará entre ellos. La propia artista ha confirmado que presentó su candidatura al Benidorm Fest y, de paso, aprovecha para enviar una pulla a la organización por no recibir respuesta.

"Tengo una duda con que si habrán escuchado la canción o no, porque no me han mandado ni un mail ni un WhatsApp ni una llamada. Nada", se lamenta la querida cantante en un vídeo publicado en su perfil de Instagram. "No me han dicho si la canción gusta o no gusta. Nada. ¡Qué sosos!", remata.

"Estoy segura de que, si escucha la canción Omar Montes, puede hacer un arreglo de los que él sabe hacer, la canción puede ser un hit mundial. ¡Madre mía, si yo os contara!", asegura Karina, que, no obstante, dice que "no pasa nada" por no haber sido seleccionada.

Eso sí, comunica que "tiempo al tiempo", porque compartirá públicamente su canción lo antes posible.

En un programa especial conducido por la presentadora Inés Hernand, la audiencia de La 1 dio a conocer los 18 aspirantes -en un principio iban a ser 16- que llevarán sus propuestas el próximo año a la ciudad de Benidorm. Se prevé que los días 31 de enero y 2 de febrero se celebren las semifinales, y que la gran final tenga lugar el 4 de febrero.

En total, hay cinco bandas, ocho cantantes femeninas y otros cinco masculinos. Entre ellos destacan exconcursantes de Operación Triunfo, como Agoney, Famous o Alfred García -quien ya participó en Eurovisión junto con Amaia Romero-; músicos y grupos de sonada trayectoria, como Blanca Paloma, Twin Melody y Alice Wonder; y rostros emergentes y mayoritariamente jóvenes. Todos ellos trabajan sobre diferentes estilos musicales -se repiten el rock, el pop, el pop electrónico o el flamenco- y pasan por perfiles variados, siendo notable, de nuevo, la participación de la comunidad LGTBIQ+ -ejemplo de ello es Sharonne, artista drag y ganadora de la segunda edición de Drag Race España-.