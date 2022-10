El aventurero Santiago Sánchez decidió, el pasado 8 de enero, emprender un viaje a pie desde Madrid hasta Catar para poder ver a la Selección española de Fútbol en el Mundial de 2022. El hombre, que iba compartiendo con sus familiares, amigos y seguidores su periplo, desapareció hace algunas semanas en la frontera entre Kurdistán e Irán.

Al dejar de recibir noticias, la familia de Santiago Sánchez denunció su desaparición, especulando acerca de que alguien había retenido al aventurero. Ahora, el medio de comunicación Irán Internacional ha confirmado que el español se encuentra detenido. "Se dice que ha sido arrestado junto a su traductor y luego trasladado a Teherán", destaca el medio.

Este miércoles, El programa de Ana Rosa ha hablado en directo con Celia y Santiago, padres del aventurero, quienes han destacado que la Policía se ha puesto en contacto con ellos para pedirles fotografías y objetos personales de Santiago.

Los familiares, además, han apuntado que Santiago les avisó que, desde su entrada en Irán, dada la situación política del país, no podría llamarles ni enviarles fotografías o vídeos de su viaje: "Eso nos tranquilizó durante una semana, pero después ya no", ha explicado Celia que, además, ha recalcado la buena relación que Santiago tiene con el embajador de Catar, quien le está esperando en el país árabe.

De la misma manera, la mujer ha destacado que Santiago no tiene ninguna vinculación política y que, incluso, ha rechazado pertenecer a ninguna agrupación pese a que varias se lo han ofrecido, dado su carácter solidario y su concienciación con la conservación del medioambiente.

Celia también ha comentado cuál fue una de las últimas frases que su hijo le dijo antes de embarcarse en la aventura que, ahora mismo, le mantiene preso: "Mamá, si muero en esta experiencia, no sufras, porque yo no me puedo estar quieto. Tengo que eliminar basura y concienciar a la gente de que se puede ir a los sitios andando".

Desde el plató del matinal, Ana Rosa Quintana ha señalado: "Espero que yo pueda compensaros ayudando a vuestro hijo por los medios que pueda". Además, Cruz Morcillo, colaboradora habitual del programa de Telecinco, ha agregado que Santiago y su traductor se encontraban visitando la tumba de Mahsa Amini, la joven asesinada por no llevar bien colocado el velo, cuando fueron detenidos.