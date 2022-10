Sálvame continúa conociendo y premiando a las personas más importantes para el programa: sus espectadores y espectadoras. Y, dentro de su sección 'Ding dong, Jorge Javier a domicilio', el presentador ha visitado a tres mujeres que llamaron para recibirle en su casa.

En concreto, fue Beatriz quien hizo la llamada y puso su vivienda. Pero, lo que no sabía el catalán es que allí, al otro lado de la puerta, le esperaba el espectáculo que le tenían preparado.

La mujer, junto a sus dos amigas Moni y Laura, abrieron la puerta y empezaron a bailar y cantar, micrófonos en mano, la sintonía de Sálvame a viva voz. El conductor, ni corto ni perezoso, se unió rápidamente a la actuación.

Tras presentarse y hablar de sus vacaciones, se sentaron en el salón y abrieron el regalo que tenía Jorge Javier para ellas: unas brochetas de fruta.

"¡Está Jorge en mi casa, no me lo puedo creer!", gritó Beatriz. "¿Pero te vas a quedar a dormir?". "Ay Jorge, si es que estás en mi casa. Me estás tocando y todo y lo están grabando", añadió, incrédula.

Pero el presentador no solo llevó fruta, sino que también tenía una sorpresa para Moni: el contrato indefinido de la empresa en la que trabaja.