Ana María Aldón explica en 'Sálvame' los motivos de su separación de José Ortega Cano

Por primera vez, Ana María Aldón se ha sentado a charlar de forma distendida con Jorge Javier Vázquez. Tras sus duras confesiones en Fiesta, la diseñadora ha concedido una entrevista a Sálvame, donde ha hablado abiertamente de su separación del torero José Ortega Cano. Ambos atravesaban desde hacía meses una crisis que no han logrado superar.

"Yo no he perdido a nadie", ha subrayado la exfinalista de Supervivientes, quien "estaba aguantando una situación que podría tener otro desenlace. No surgían motivaciones". "Me sentía viva, pero no una mujer con 44 años, sino que se me iba la vida. Cuando te das cuenta, no puede ser", ha dicho.

"No lo hemos hecho antes porque no lo teníamos claro, estaba en otro momento. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, pero saben que se va deteriorando. No hemos alargado, porque tenemos un hijo, se hubiese alargado si no hubiese a nadie en común", ha apuntado, asegurando que no necesitaba "excusas" para "romper" su matrimonio.

Aldón ha definido al diestro como "un padre maravilloso", y lo ha defendido después de que el presentador lo haya tachado de "cobarde". "Al menos, en mi presencia no lo llames así, porque le afecta, siente como siente, es su manera de ser, y sufre también", le ha espetado.

En cuanto a las supuestas pruebas de paternidad destapadas por Kiko Jiménez, la diseñadora, con lágrimas en los ojos, ha contado que ha desinstalado WhatsApp de su teléfono por "salud mental".

También ha hablado de Gloria Camila, de la que se ha distanciado en los últimos meses al agravarse las tensiones entre ellas, y al ser consciente de las "burlas" de la influencer. "Creo que Gloria me ha querido y ha tenido conmigo momentos de complicidad, hemos tenido momentos agradables, es encantadora, pero otros que no está bien, te lo hace saber y dices: '¿Qué ha pasado?'".