Bruselas estudia ahora un doble precio para no 'subvencionar' luz más barata por el tope del gas que le negó a España para Francia

La Comisión Europea plantea permitir ahora sí que los países de la UE que adopten la 'excepción ibérica' fijen un doble precio de casación para la electricidad que se genere con gas natural a precio limitado, de modo que uno de ellos, el real de mercado, sería al que se vendería a países de fuera da UE con los que tengan este tipo de intercambio. Este doble precio ya lo pidieron España y Portugal en primavera para las exportaciones a Francia y Bruselas lo rechazó, de modo que toda la electricidad que España ha vendido a Francia desde junio ha sido tan barata como permitía el límite al precio del gas pero sin que los consumidores franceses pagaran las compensaciones que sí han pagado los españoles.

En mayo, Bruselas obligó a España y Portugal a fijar un único precio, independientemente de que la electricidad es quedada en sus territorios o fuera exportada y sin importar quién pagaba el ajuste, en lo que el PP ha venido denunciando una millonaria forma de "subvencionar" la electricidad a Francia y el Gobierno ha defendido por una cuestión de "solidaridad" con el país vecino, con serios problemas en los últimos meses para generar la electricidad necesaria por las averías en la mitad de su parque nuclear.

Sin embargo, ahora la Comisión se plantea no repetir este modelo en el diseño de marco que regulará la extensión del mecanismo ibérico a otros países de la UE, como así acordaron sus jefes de Estado y de Gobierno la semana pasada. Este lunes, hizo circular un documento de trabajo -un 'non paper' en jerga diplomática- en el que apuntaba la posibilidad de establecer un doble precio para la electricidad que pongan un tope al gas, uno doméstico y otro para exportar, a países como Reino Unido o los Balcanes.

Así lo ha indicado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al Consejo de Energía que este martes en Luxemburgo intentará avanzar en las propuestas para reducir el precio de la luz. En su documento de orientación, ha dicho, la Comisión "plantea las dudas que han sido suscitadas por algunos Estados miembros y que probablemente es uno de los grandes quebraderos de cabeza, qué significaría [el mecanismo ibérico] si no hay alguna manera de evitar que se puedan beneficiar terceros países".

Según Ribera, la Comisión reconoce como "más eficaz" la propuesta que hicieron España y Portugal y que en su momento fue rechazada de que "una doble subasta, un doble mecanismo de casación para que los importadores de terceros países paguen el precio de origen y ese mecanismo de reducción del pecio solo lo apliquen lo que tengan mecanismo [ibérico]".

Sin concretar la cantidad, la vicepresidenta ha indicado que el precio tope que propone ahora la Comisión para extender la 'excepción ibérica' es "más alto" que la media de 48 euros MWh durante doce meses que fijó para España y Portugal, algo con lo que no están de acuerdo -"Nosotros no creemos necesariamente que sea la mejor opción"-. Sin embargo, ha garantizado el apoyo de España a todos los países de la UE que pidan aplicar el mecanismo ibérico, que desde hace días no se aplica porque el precio del gas ha caído por debajo de los 40 euros, pero que es un "reaseguro" en caso de que vuelva a subir.

Francia

Uno de los países que ha reclamado con más insistencia poder poner un límite al precio del gas que se utiliza para generar electricidad es Francia, que además cumpliría con los requisitos que Ribera ha subrayado para que sea efectivo, poca utilización de gas y carbón y muchas de renovables o no fósiles, como es el caso francés con la nuclear.

El pago del ajuste entre el precio real de mercado del gas y el precio limitado ha sido desde el principio uno de los principales caballos de batalla del 'mecanismo ibérico' y en ocasiones arma arrojadiza del PP al Gobierno por lo que respecta precisamente a las exportaciones de Francia, 'subvencionadas' a ojos del PP precisamente porque la Comisión no consintió que se fijara un precio distinto.

En general, el pago del ajuste ha sido polémico en sí mismo. Bruselas cuantificó en 6.300 millones lo que en España habría que pagar a las eléctricas, vía consumidores según el diseño del Gobierno del mecanismo ibérico. La semana pasada, la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, reconoció que también esta es otra dificultad que habrá que estudiar para extender el mecanismo ibérico por toda la UE, cómo y quién paga el ajuste.

Si Francia se une al mecanismo ibérico estarán por ver los efectos para España, desde el punto de vista del pecio al que le cobra las exportaciones de electricidad y de las compensaciones que pagan los consumidores españoles. Por una parte, si París lo adopta, el precio de su electricidad también sería más bajo y sus consumidores también pagarían un ajuste por ello. Por otra, si finalmente se fija un tope más elevado que el que opera en España y Portugal, la diferencia seguiría existiendo y previsiblemente entraría en aplicación el doble precio que ahora plantea Bruselas, uno para la electricidad doméstica y otra para la que España exporta, en este caso a Francia.