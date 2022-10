La renuncia de Boris Johnson allana el camino para elegir a Rishi Sunak como primer ministro del Reino Unido

El exministro de Economía del Reino Unido Rishi Sunak podría convertirse este mismo lunes en el nuevo primer ministro británico, el quinto que se pone al frente del país en los últimos seis años.

La renuncia de Boris Johnson a presentarse a las primarias para liderar el Partido Conservador tras la dimisión de Liz Truss allana el camino para Sunak, quien ya cuenta con los avales necesarios para concurrir al proceso y tiene, además, el apoyo más amplio entre los tories.

la líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes, Penny Mordaunt, anunció también su intención de presentarse a las primarias, aunque de momento no ha trascendido que haya reunido los apoyos necesarios para dar el paso.

Las primarias para elegir al nuevo líder conservador y primer ministro británico empiezan este lunes con la presentación oficial de los candidatos, que necesitan el apoyo de al menos 100 de los 357 diputados de la formación.

El proceso de primarias podría extenderse hasta este viernes en caso de concurrir más de una candidatura. Sin embargo, si finalmente este lunes solo se presenta la alternativa de Sunak, este se convertirá automáticamente en líder del partido y primer ministro británico. El plazo para presentar candidaturas concluye a las 14:00 hora local (15:00 hora española peninsular).

Johnson sí tenía los apoyos necesarios

El Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cargos ministeriales, ha organizado estas primarias después de que Liz Truss anunciase el jueves su dimisión como líder de la formación y primera ministra tras la polémica por su plan fiscal, con recortes de impuestos, que provocó turbulencias en los mercados financieros.

Pese a contar con el apoyo necesario de los diputados conservadores, el ex primer ministro Boris Johnson anunció este domingo que ha decidido no postularse para sustituir a Truss por considerar que "simplemente no sería lo correcto" porque "no se puede gobernar de manera eficaz a menos que tengas a un partido unido en el Parlamento".

"En los últimos días he estado abrumado por la cantidad de personas que sugirieron que debería volver a disputar el liderazgo del Partido Conservador, tanto entre el público como entre amigos y colegas en el Parlamento", señaló Johnson en su comunicado, en el que detalló que contaba con el respaldo de 102 diputados tories, dos más de los necesarios para acceder a estas primarias.