Sergio Ramos, roto, llora la muerte de un amigo de la infancia a los 36 años: "Injusticia, rabia y dolor por ti, por tu familia, por todos"

Duro golpe para Sergio Ramos. El futbolista, marido de Pilar Rubio, se ha mostrado visiblemente afectado en redes sociales al despedirse de un amigo de la infancia, el piloto contraincendios sevillano Santiago Durán Alzugaray, de 36 años, desaparecido con su avioneta durante un vuelo entre Galicia y Córdoba.

"La tristeza forma parte de las despedidas, pero hoy es mucho más, es la injusticia, la rabia y el dolor, por ti, por tu familia, por todos", le dedica el deportista en Instagram, junto a una fotografía de ellos, durante una celebración, cuando solo eran unos niños.

"Gracias, Santi, por 'enseñar a volar' a todo el que ha tenido la suerte de conocerte y disfrutar de la vida a tu lado. DEP, hermano 🙏!! Te echaremos de menos. ❤️🖤✝️🖤❤️", termina el jugador del PSG en su sentido escrito.

No solo el deportista se ha despedido del piloto. También la hermana de Sergio ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Santiago, que estaba casado y tenía dos hijos y cuyo cuerpo sin vida fue localizado en la Sierra de Porto, Zamora.

"Boludo, te fuiste demasiado pronto. Con esa forma de ser y esa sonrisa tan bonita. Amigos desde la infancia en Camas… Aún no me lo puedo creer y no habrá consuelo para tu familia. Ahora estarás con tu viejo, cuidad y proteger a la familia que mucha falta le va a hacer. Lo injusta que es esta vida. DEP, Santi", escribe Miriam Ramos.