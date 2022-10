Patricia Donoso desvela que ha tenido una conversación con Gloria Camila

La última entrega de Viernes Deluxe, emitida el 22 de octubre, contó con Patricia Donoso como protagonista. La abogada y asesora se sometió al polígrafo de Conchita y, entre otras informaciones, desveló que Gloria Camila se había puesto en contacto con ella a raíz de que saliera a la luz su supuesta relación con su padre.

La invitada dijo la verdad en la mayoría de preguntas, aunque la máquina de Conchita desveló que se había acercado a algunas personas por interés mediático, como Miguel Frigenti, y que había mantenido relaciones sexuales con Pipi Estrada, algo que la aludida negó.

Además de comentar que conocía a Kim Kardashian, Paris Hilton y Eva Longoria y de asegurar que vive en la misma urbanización que Karol G o Maluma; con respecto a la llamada de Gloria Camila dijo que la joven buscaba interesare por lo que estaba pasando entre ella y su padre.

🔺️Según Donoso, Gloria Ká la llamó 20 veces por teléfono.#PoliDivaDonoso pic.twitter.com/ze2gxn2VAT — La Rana Verde ✹ (@LaRana_Oficial_) October 21, 2022

Donoso detalló que, cuando miró el móvil, tenía 10 llamadas de la hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado. "Había llegado a Miami y me preguntó lo que estaba pasando. Fue muy educada. Una niña correctísima. Me dijo que tenía el abogado al lado y estaba escuchando todo. Yo le dije que me daba igual", dijo sobre una conversación que, según describió, fue amistosa.