El asteroide azul que cada vez gira más rápido y los científicos no saben por qué

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón tiene la intención de lanzar su misión DESTINY+ a un asteroide cercano a la Tierra, Faetón, en 2024, con el objetivo de volar cerca de la roca espacial en 2028, por lo que este asteroide "potencialmente peligroso" ha sido estudiado intensamente en el período previo a la misión.

Tal y como recoge Space.com, los investigadores han hecho un descubrimiento particularmente notable sobre Faetón: su giro se está acelerando. El período de rotación del asteroide está disminuyendo en 4 milisegundos por año.

Incluso un pequeño cambio como este podría afectar las observaciones de DESTINY+. Conocer la velocidad de giro específica permite al equipo predecir con mayor precisión la orientación del asteroide durante el sobrevuelo de la nave espacial; a su vez, eso permite que el equipo sea más específico con sus observaciones.

Es raro que cambie el giro de un asteroide; Faetón es solo el undécimo asteroide conocido que muestra un cambio en su período de rotación, y es la más grande de esas rocas espaciales, con un diámetro promedio de 5,4 kilómetros.

Utilizando datos y observaciones desde 1989 hasta 2021, Sean Marshall, científico planetario del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, creó un modelo para determinar la forma de Faetón en preparación para la misión DESTINY+.

"Las predicciones del modelo de forma no coincidieron con los datos", dijo Marshall en un comunicado. "Los momentos en los que el modelo era más brillante claramente no estaban sincronizados con los momentos en los que se observó que Faetón era más brillante. Me di cuenta de que esto podría explicarse porque el período de rotación de Faetón cambió ligeramente en algún momento antes de las observaciones de 2021, tal vez cuando estaba cerca del perihelio (el punto de su órbita más cercano al sol) en diciembre de 2020".

Marshall determinó que el modelo que mejor se ajustaba a los datos incluía una aceleración de rotación constante; en otras palabras, la disminución regular del período de rotación de Faetón de 4 milisegundos por año.

"Esta es una buena noticia para el equipo DESTINY+, ya que un cambio constante significa que la orientación de Phaethon en el momento del sobrevuelo de la nave espacial se puede predecir con precisión, por lo que sabrán qué regiones serán iluminadas por el sol", dijo Marshall.

Los científicos todavía están aprendiendo sobre Faetón, y la misión DESTINY+ seguramente revelará más. Pero sabemos que aunque Faetón es lo suficientemente grande y lo suficientemente cerca de la Tierra como para ser etiquetado como un asteroide potencialmente peligroso, los científicos han determinado que no representa una amenaza inmediata para nuestro planeta.