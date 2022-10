Tacones y deportivas

La Reina Letizia confesó a un grupo de periodistas en la recepción del Día de la Fiesta Nacional que se le había diagnosticado un neuroma de Morton que venía a añadirse a una metatarsalgia anterior, dolencias que la hacían padecer frecuentes molestias en los pies y que al parecer se acentúan con el uso de tacones altos, a los que ella no ha renunciado.

De hecho, ese día llevaba unos elegantes y altos ‘magrit’ de color claro que suavizaban los centímetros con una muy discreta suela plataforma apenas perceptible. Una forma de hacer más llevadero el largo desfile protocolario en el que tuvo que permanecer largo tiempo de pie y estrechar más de dos mil manos.

La Reina Isabel II, confesó en una ocasión que tenía un pequeño truco a la hora de saludar para que su mano no sufriera demasiado. Consistía en ocultar el pulgar en la palma de la mano derecha, doblando ligeramente los dedos, y dejándola caer con suave cadencia.

A Letizia le gusta saludar con energía y no pierde la firmeza al margen de las muchas manos que tenga que estrechar. Considera que los tacones son parte de su atuendo formal de trabajo, pero como en su apretada agenda hay actos de todo tipo, en algunas ocasiones unos zapatos oxford o unas bailarinas acuden en su ayuda sin comprometer la eficacia del estilismo. Pero me atrevo a asegurar que, como a cualquiera de nosotras, cuando de verdad se siente a gusto es enfundada en unas cómodas deportivas. Algo que no siempre está a su alcance.