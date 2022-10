David Broncano hacer sangrar a Grison en 'La Resistencia'

La cantante Santa Salut fue la invitada de este miércoles en La Resistencia, pero antes que ella, pasaron por el plató del espacio de Movistar Plus+ varios colaboradores.

Entre ellos, Inés Hernand y Jorge Ponce, que presentaron los contenidos de su sección a Broncano. Mientras, Grison sufrió un aparatoso incidente relacionado con el presentador y un melocotón.

El conductor del programa se dirigió a una persona del público que llevaba insultos impresos en papel para llamar la atención. "Me ha traído insultos para sordos", afirmó.

Pero también, esa persona del público le anunció que le había llevado un regalo, una caja de melocotones: "Están un poco duros", destacó Broncano sobre el obsequio.

Grison en 'La Resistencia'. 20minutos | ATRESMEDIA

Nada más verlos, Grison abrió la boca esperando a que el presentador le lanzara uno a la boca para comérselo. "Que se note que va a comisión de un dentista", le dijo Castella a Broncano sobre su compañero.

"Si coges un melocotón con la boca sería increíble", le dijo el jienense al músico. Tras varios intentos, el especialista en beatbox desistió por el dolor.

"Es que hace daño. No quiero más melocotón", reconoció Grison. Pero fue Broncano el que enseñó las marcas de sus dientes en la fruta. "¡Se ha hecho sangre!", exclamó Ricardo Castella.

La cámara se le acercó para comprobar la herida en el labio y Broncano señaló: "Ya te has vuelto a lesionar... Es culpa de los dos, no solo mía". Grison le tranquilizó y le dijo que no pasaba nada, comenzando con el programa del día.