Grison recuerda en 'La Resistencia' un momento muy embarazoso con una profesora: "Estábamos los dos desnudos"

Antes de que Broncano recibiera este lunes a Amaia Salamanca y a Rodolfo Sancho en La Resistencia (donde presentaron su última película, La piel del tambor), Grison quiso contar una anécdota personal de su juventud.

"A mí lo del nudismo me parece guay. Estaba una vez en Almería, con 19 años, y había repetido 2º de Bachillerato. Me puse en bolas en una playa porque me gusta sacar los huevos un poquito...", recordó el especialista en beatbox.

Ricardo Castella y Grison, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Pero se llevó una sorpresa: "Según me desnudo, alguien me saludó y vi que era mi profesora de Matemáticas, muy rica". El presentador le dijo: "Hay que normalizar el nudismo".

El músico le contó, arrancando las carcajadas del público, que "ahí estaba, con las tetillas como las del Amazonas, caídas. Nos encontrábamos los dos desnudos... Nos vimos allí y en septiembre".

"Pero luego aprobé en la recuperación, me puso un cinco", concluyó Grison su anécdota con su profesora de Matemáticas del instituto.