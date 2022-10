Bravo insiste en que nadie ordenó cortar la vía del tren en el incendio de Bejís

El "informe definitivo" que la Conselleria de Justicia e Interior encargó al Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón descarta, como ya lo hizo el preliminar, cualquier fallo de comunicación entre el puesto de mando avanzado del incendio de Bejís y Emergencias de la Generalitat a la hora de avisar de la proximidad del incendio a la línea férrea València-Zaragoza, por lo que nadie ordenó detener el tren. El convoy, con casi medio centenar de pasajeros, acabó envuelto por las llamas, lo que provocó el pánico entre los viajeros y una decena de heridos al intentar huir algunos de ellos. Solo la pericia de la maquinista al invertir el sentido de la marcha evitó una desgracia mayor.

La consellera Gabriela Bravo ha comparecido este miércoles en Les Corts para responder a una interpelación del PP sobre aquel incidente del 16 de agosto (bajo investigación judicial), donde ha vuelto a negar fallos de comunicación y ha atribuido a "una tormenta de fuego inaudita" y repentina las circunstancias que envolvieron al suceso, en el que, según ha afirmado, tampoco hubo "actuaciones imprudentes" por parte del Centro de Coordinación de Emergencias.

"No he escondido nada en ningún momento", recalcó al diputado del PP Miguel Barrachina, quien acusó a Bravo de mentir y utilizar datos de forma sesgada cuando dijo que no habían recibido un aviso del peligro por la proximidad al incendio, algo que achacó a que los técnicos de emergencias llevan "años sin hacer guardias por los impagos" cuando recordó que la Generalitat se comprometió a aprobar la retribución antes de junio: "No pudieron interpretar unos mensajes que sí llegaron y nadie fue capaz de canalizar", aseguró.

En su respuesta, la consellera reprochó al PP que "siga mintiendo y manipulando la información para intentar sacar rentabilidad política de todas las desgracias", ya que según ella había técnicos de emergencias "hasta las nueve de la noche" y "en ningún momento" hubo alertas que se comunicaran y no se ejecutaran.

De acuerdo a su versión, el Centro de Coordinación de Emergencias informó a las 13.30 horas que no se preveía "de forma inminente" la evacuación de Bejís, tras lo que a las 14.40 se desató fuego con gran velocidad de propagación y vientos erráticos que "superan la capacidad de extinción" por lo que cinco minutos después se ordenó la evacuación del pueblo.

Bravo hizo hincapié en que esta decisión partió del director del puesto de mando avanzado (PMA), "al que le corresponde" según el plan de extinción de incendios: "Las órdenes no las daba la consellera, sino el profesional que conoce los riesgos sobre el terreno", añadió.

Seguidamente, según ella, el informe recoge que a las 15.30 se acordó la evacuación de Torás, a las 16.15 el nuevo emplazamiento del puesto de mando, a las 18.00 la evacuación de Teresa y la comunicación de la Guardia Civil de que el convoy estaba "atrapado". En ese momento, "el director del puesto de mando se desplazó al lugar de los hechos y llamó al 112 con el fin de solicitar el helicóptero medicalizado para evacuar a una persona que presentaba mayor realidad", apuntó Bravo, que insistió en que fue él quien ordenó la actuación de Urgencias. "Todas las decisiones están en el informe", recalcó, con lo que negó la posibilidad de un fallo de comunicación por parte de Emergencias.

Tras oír esta versión, el diputado popular acusó a la consellera de encargar un informe en el que "sale un hombre a inmolarse", cuando recordó que ella dijo en junio que la competencia de extinción de incendios era "al cien por cien" su responsabilidad. "Cómo ha cambiado el cuento", dijo, y le instó a aplicarse lo que dijo sobre Mónica Oltra de "aporta o aparta".

"Se cree el ladrón que todos son de su condición", respondió Bravo, que negó que haya "presionado a nadie" para emitir un informe. Por contra, sostuvo que es algo que el PP hacía cuando gobernaba, "presionar a la justicia para evitar condenas".

La actuación de la maquinista en aquel momento crítico fue determinante para evitar males mayores. Tanto la ministra de Transportes como los sindicatos alabaron su reacción, ya que hizo retroceder el tren hasta la estación de Caudiel, si bien algunos viajeros ya se habían bajado del mismo (los tuvo que ir recogiendo), lo que provocó las quemaduras a algunos de ellos. De hecho, una paciente continúa hospitalizada. Los sindicatos criticaron la ausencia de un interventor a bordo.

Doble petición de investigación

El PP ha pedido por dos veces, sin éxito, una comisión de investigación en Les Corts para averiguar qué pasó y qué mecanismos se pueden mejorar. En cambio, un juzgado de Segorbe (Castellón) abrió la semana pasada una causa tras recibir el atestado policial, aunque de momento sin citaciones ni imputados.