David Moreno publica 'Pichichán y la mágica aventura de los retos': "Hay gente con magia, sólo hay que saber verla"

El presentador David Moreno nunca perdió esa actitud de la niñez que nos llevaba a enfrentarnos a todo con la ilusión de la primera vez. Por eso su primera novela, Pichichán y la mágica aventura de los retos (Destino), un libro infantil de aventuras, está lleno de ilusión, magia y buena parte de sus propias vivencias.

Así reza la sinopsis: Como cada verano, el Círculo Secreto de los Disfrutones se reúne en casa de la yaya Lala. Pichichán y sus primos Lito y Genia se divierten junto a su inseparable perro Míster Pink, pero algo inesperado sucederá... ¡descubrirán que la magia existe! Deberán hacer uso de ella para cumplir con una importante misión llena de retos, aventuras, magia y familia. ¿Qué puede salir mal?

¿De dónde surge la idea de hacer o de escribir 'Pichichán y la mágica aventura de los retos'?La idea del libro surgió de hace años. Yo estaba haciendo un programa de televisión y vino como invitada una escritora y a la persona de su editorial, que la acompañaba, le caí en gracia y me dijo, "oye, tienes que escribir algo con Editorial Planeta, quiero que escribas con nosotros". Y yo le dije que sí, pero que no es el momento. Y cuando sentí que era el momento, pues volvimos a hablar y dije "mira, ahora sí". Y coincidimos en hacer algo para niños, algo chulo, algo bonito y que pudiera aportar. Cuando realmente estuve preparado y tenía claro que era lo que quería hacer y cómo lo quería hacer, pues di el paso adelante de hacerlo.

¿Y por qué esta historia y no cualquier otra, con aventura, magia y este protagonista?Siendo presentador de La casa de los retos estoy mucho más concienciado con lo que es la infancia, el mundo de los niños y todo lo que conlleva educarlos desde el entretenimiento, que es súper importante.

Y me decidí a hacer algo que me representara a mí, que tuviera una parte autobiográfica también. Yo creo que cada autor escribe sobre lo que sabe, sobre lo que ve y con sus inspiraciones. Son cosas que al final nos pillan de cerca, de alguna manera u otra. Me apoyé mucho en mi infancia y en mis momentos felices de cuando yo era niño, intentando que fuese también algo que sirviese a los niños de ahora.

¿Cuáles son los elementos indispensables de Pichichán?Este libro se basa en tres pilares que para mí son fundamentales, que son la familia, la diversidad, porque cada personaje tiene su cosita de diverso, y el trabajo en equipo, porque aunque son muy diferentes, muy distintos, e incluso pueda parecer que no van a encajar, cuando se juntan los protagonistas del del libro encajan a la perfección y consiguen vencer al mal.

¿Hace falta jugar más como se hacía antes?Ahora vivimos en un mundo en el que estamos muy conectados, muy centrados en las pantallas y a veces creo que se nos olvida salir a la calle y jugar y construir una cabaña en la copa de un árbol o cosas así, que yo hacía de pequeño. He intentado plasmar esas cosas que yo hacía de pequeño, que yo hacía de niño, cómo jugaba con mis primos, cómo jugaba con mis amigos en mi pueblo y cómo disfrutaba con mis abuelas.



A la vez es un libro muy actual también y muy llevado a lo que son los niños actuales y al al día a día de los niños de hoy en día.

¿Qué tipo de lector o lectora se imaginaba al escribirlo?Pues estaba pensando en los niños que me han inspirado, que son los hijos de mis amigos, de mis primos y en gente a la que conozco y adoro y que despiertan en mí ese niño interior que tengo todavía muy presente y que me encanta tener muy presente.



Pensaba en hacer algo para ellos y hacer algo que que les gustase y que les divirtiese, ofrecerles algo para que puedan jugar y para que puedan desarrollar su imaginación. Pensaba en ellos y por supuesto, en todos los niños y niñas que ven La casa de los retos.

Es un programa que le ha marcado, ¿no?La casa de los retos es es un antes y un después para mi. Me ha vuelto a llevar a ser un niño grande y ahí aprender jugando y a darme cuenta de que jugando con los padres y jugando mirándonos cara a cara la diversión es es mucho más guay.

¿Hablando de retos, cuál ha sido el reto a el mayor reto a la hora de escribir?Me daba mucho miedo, mucho respeto, enfrentarme delante a ordenador, con un folio en blanco y decir, "vale sé lo que quiero contar. ¿Pero como lo cuento?".

Pregunté mucho a otros autores, a amigos que han escrito libros y me dejé guiar por ellos y por sus consejos y sobre todo, lo que más hice fue reforzarme en el pensamiento de que yo no era un intruso en el mundo de la literatura infantil, sino que realmente podía hacerlo. Llevo muchos años escribiendo casi a diario, en 20minutos y escribir, sé. Pero como era algo nuevo, como era una ficción, pues me juzgaba mucho. En el momento en el que deje de juzgarme todo fluyó más fácil y en el momento en el que mi madre, que es una gran lectora y muy exigente, leyó los tres primeros borradores de los tres primeros capítulos y me dijo "está bien, sigue por ahí", dije "guau, sí lo estoy haciendo bien".

Es un libro de aventuras, pero también hay recetas, se habla de Shakespeare, de Bob Dylan, hay palabras en inglés…Es un un libro del que siempre he imaginado que los niños lo van a leer acompañados de sus padres, porque hay muchos espectadores de La casa de los retos o muchos de mis seguidores que son muy jóvenes todavía como para poder enfrentarse solos a un libro de 144 páginas y que quizás lo van a tener que leer con ayuda. Así que pensé que ese adulto que les ayude a leer el libro también se tenía que divertir, también tenía que encontrar referencias que le hiciesen gracia, incluso que le recordasen al niño que fue algún día.



Aunque es un libro infantil, recomendado entre 6 y 12 años, yo lo recomiendo para todas las edades porque creo que al adulto le va a hacer recordar, revivir y sacar a la luz, el niño que todos llevamos dentro.

ambién es un libro muy visual, con muchas ilustraciones…Sí, eso para mí era muy importante. Hay cosas que las palabras no las pueden explicar bien. Estando en un mundo como es la televisión y los medios de comunicación, Internet y las redes sociales, el poder de la imagen es vital.



Cuando escribía el libro había una parte de texto que escribía, pero a la vez, dentro de ese manuscrito, con mi iPad dibujaba todos los dibujos y todas las ilustraciones que quería que acompañarán al libro. Cuando yo entregué el primer manuscrito a mi editora se lo entregue con dibujos, con unos borradores de ilustraciones. No soy ilustrador, pero soy una persona que a la que siempre le ha gustado dibujar y dibujo mis cosas y hago mis creaciones.

Así que ya se veía como es Pichichán, ya se veía como es Mister Pink, ya se veía cómo son los escenarios, como son las representaciones que Pichichán hace de gente como Shakespeare… todas esas cosas ya se dejaban entrever.



Tuve la gran suerte de poder contar con un gran amigo, Pablo Carreiro, un amigo con el que me une un vínculo muy fuerte gracias a las Spice Girls, porque los dos somos muy seguidores de las Spice Girls y le conté de qué iba mi aventura, me dijo que adelante, que le encantaba y que quería estar en ella y formar parte de ella. Y aunque le he vuelto la cabeza loca porque, lo reconozco, es mi primer libro y tenía muy claras cómo quería que fueran las ilustraciones y los sitios que quería que se representasen en ellas, ha sabido plasmar a la perfección lo que es el mundo de Pichinchán. Estoy súper agradecido porque ha cogido mis borradores y los ha convertido en arte.

​Jamás pensé que escribir un libro o ilustrar un libro pudiese llevar tantas horas de trabajo, de correcciones y de pequeños detalles. Yo soy muy detallista y muy perfeccionista y me ha llevado mucho, mucho tiempo.

¿Puede poner un par de ejemplos de cosas biográficas que aparezcan en el libro?Pues mira, sin ir más lejos, los personajes protagonistas, el grupo de amigos, cada uno tiene un poco de alguno de mis primos. Todos mis primos aparecen en el libro representados de una manera u otra en esos tres personajes maravillosos para mí y que a los que ya quiero, que son Pichichán, Lito y Genia. Y después está Mister Pink, que es el compañero de batallas de Pichichán, que su perro, pero que a la vez es mucho más que eso. Yo tenía un perro, un chihuahua y mis padres tenían un yorkshire. Y los dos murieron el año pasado con 15 o 16 años y el personaje de Mister Pink es una mezcla de los dos. Es un chihuahua y con carácter, como lo tenía el mío, y también tiene de mi otro perro, del yorkshire de mis padres, por ejemplo, le falta una patita como al al perrito de mis padres.



He querido mantenerles ahí vivos. No están conmigo, murieron durante el proceso de creación de de la obra, pero siguen vivos y gracias a Pichichán y a estas aventuras. Es un homenaje a ellos también.

¿Escribió un libro porque entre presentar programas de televisión, galas, espectáculos y perseguir las Spice Girls por medio mundo se aburría?Me me decía un compañero hace poco que soy un poco un artista del Renacimiento, que no sabe cómo me da tiempo a hacer todo. El verano pasado decidí, después de un tiempo de mucho, mucho trabajo, tomármelo un poco más en calma, pero no pude, porque dije "bueno, pues me pongo a escribir el libro, ahora es el momento".

Un libro es especial, ¿no?Pues me parecía muy bonito, un programa de la tele lo ves, lo consumes y se va, si es que no lo grabas, pero un libro, perdura y perdura en una estantería y se vendan uno o se vendan miles ahí va a estar. Espero que a alguien le llegue. Con que le llegue a algún niño, a algún padre, a alguna madre, yo ya me habré sentido superagradecido.

Hay mucha magia en este libro, ¿Es de esos que echan de menos la magia en la vida real?Ojalá existiera, ¿verdad? Poder tener trucos de magia y saber utilizarlos... Pero hay personas con mucha magia. Yo tengo la suerte de estar rodeado de personas con mucha, muchísima magia y simplemente hace falta verla. A veces la magia está, pero no sabemos dónde y quizás no de la manera que nos imaginamos.



Pero sí, claro que he hecho de menos la magia en la vida real. Ojalá poder acabar con muchas injusticias con un golpe de varita o hacer entender a la gente que divertirse es otra cosa que no es estar criticando o haciendo el mal.

¿Qué libro infantil le marcó a usted?Los libros de, por ejemplo, que me mandaban leer en el cole me gustaban un montón. Desde los libros de Pesadillas hasta los del Barco de vapor, donde me reí un montón con, por ejemplo, Fray Perico y su borrico, y hasta Manolito Gafotas que hace poco tuve la oportunidad de conocer a la doctora en la última Feria del Libro, a Elvira lindo y le dije, "jo, yo te leía a ti y ahora publico yo". Y luego, por supuesto, Harry Potter. JK Rowling, me ha flipado siempre. Y Peter Pan, la historia de Peter Pan, la del libro, la de Disney también, por supuesto. Todas las historias de Peter Pan me han gustado un montón siempre.

Ahora que cita a Peter Pan, para volar él tiraba de un recuerdo feliz. ¿Con qué recuerdo volaría David Moreno?Cualquiera con mi abuela. Cualquier verano con mis primos y con mi abuela.

Qué importantes son las abuelas...Pues sí, qué importantes son las abuelas… yo en verano estaba mucho con mis abuelas, con las dos, una de ellas ya no está, pero bueno, de ella me queda todo, hasta el apellido que lo he heredado de ella. Y a la otra la sigo teniendo, con 90 años, y es un súper lujo que que haya podido llegar a ver Pichichán y a verse reflejada en esto también. Para mí las abuelas son casi lo más grande de la familia.

¿En la dedicatoria entre a otras personas, se lo dedica al David niño, al niño que fue, ¿qué más le diría si pudiera hablar con él?Que todo es posible, que no deje de soñar nunca, que trabaje muy duro, que hay que estudiar mucho y que hay que esforzarse en ser el mejor para ser un poquito mejor. Que nunca dejase de soñar. Que los sueños como este de escribir un libro, a veces se cumplen cuando te rodeas de gente buena y bonita, que cree en ti y que te apoya, a veces sin conocerte casi, como por ejemplo lo ha hecho mi editora, Irene Lucas, que ha sido un regalo. Sé que en ella voy a tener una amiga para siempre, porque me ha llevado de la mano, me ha enseñado, se ha preocupado por mí, en lo personal y en lo profesional.