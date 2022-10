Paz Padilla niega estar borracha en una entrevista que se ha hecho viral: "No puedo beber porque tengo el síndrome de Gilbert"

Paz Padilla ha salido al paso de un vídeo viral de una entrevista en la que se asegura que va borracha. La actriz y presentadora quiere zanjar la polémica de una vez y lo hace de forma contundente.

"Quiero aclarar una cosa porque he visto por redes sociales algo que me ha llamado mucho la atención. Sé quién lo dijo porque es un reportero que trabaja en Europa Press. Dijo que yo estaba en La Casa del Terror achispada, como borracha", declara la gaditana, visiblemente molesta con lo que se ha estado diciendo estos días.

Por eso, quiere dejar claro que no bebe alcohol: "Quiero decir que yo no bebo nunca alcohol. Lo muestro", asegura la intérprete mientras enseña un botellín de cerveza sin alcohol.

"Siempre bebo cerveza sin alcohol. Primero, porque no puedo beber. Tengo una enfermedad que se llama el síndrome de Gilbert. Me altera muchísimo y no digiero el alcohol, no lo asimilo. Y luego, ¿alguien se extraña o se sorprende de que yo esté de cachondeo y haga bromas? Yo creo que no. Es mi forma de vivir", dice rotunda.

Por favor es que miradla jajajajajajaja no sabe ni lo que estan preguntandole de la tajá que lleva encima jajajajajaja pic.twitter.com/31UlKL8vwW — Javichu 💫 (@javichu_oficial) October 9, 2022

"Lo que quiero hacer es aclarar que no bebo alcohol. No tengo nada en contra de la gente que bebe alcohol, pero yo precisamente no puedo. Nunca me arriesgo porque con mi salud no juego. Va por ti", termina Paz, sobre este tema.

El vídeo de la polémica fue grabado el pasado 7 de octubre, en el Parque de atracciones de Madrid, al que acudió con su hija, Anna Ferrer, donde se presentaba la temporada de Halloween. En él, la gaditana protagoniza una divertida entrevista que, visto lo visto, ha dado tanto que hablar que ella ahora ha tenido que intervenir.