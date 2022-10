Patricia Steisy "fue secuestrada, violada y torturada", revela su novio

Tras intervenir en el debate de Pesadilla en el paraíso como defensor de su novia, Pablo Pisa ha compartido en las redes sociales la dura historia de Patricia Steisy. El influencer ha dejado atónitos a todos sus seguidores tras revelar el episodio más duro en la vida de su chica.

"Amor, la gente no te entiende. Y entiendo perfectamente que no te entiendan. Yo que vivo contigo sé cómo eres y el fondo tan increíble que tienes. Mucho has vivido y pasado en la vida que te ha creado esos monstruos que no sabes ni puedes controlar", comenzó diciendo Pisa en su primer mensaje, antes de asegurar que no puede defender sus malos actos en el concurso.

Esas primeras palabras hacían presagiar que Pablo tenía mucho más que sacar. "Se piensan que te conocen porque sales en la televisión. Cuando a un perro lo maltratas, lo normal es que muerda de miedo. Y cuando hablo de maltrato, hablo de muchos tipos de maltrato", decía claramente.

"Patricia fue secuestrada dos años. Violada. Torturada. No os imagináis hasta qué punto. Y no estoy exagerando ni frivolizando. Su vida ha sido durísima y os pondrías las manos en la cabeza con su historia. No justifico cómo actúa porque no está bien hecho", confesó, antes de asegurar que no justifica sus formas.

"Tiene heridas y traumas que le han destrozado la cabeza... Solo pido respeto para una persona luchadora que tiene un trastorno mental. Es la persona más bonita que he conocido nunca, aunque tenga un demonio con el que lucha todos los días", terminaba diciendo Pablo para confesarle su amor.