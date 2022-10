Habla la niñera de Olivia Wilde y Jason Sudeikis: así se enteró el actor del romance de su mujer con Harry Styles

Hay películas que se recuerdan más por su propio rodaje que por su resultado final. Es lo que ocurrirá casi con total seguridad con No te preocupes, querida. En su segunda película como directora, Olivia Wilde encontró el amor en los brazos de su protagonista, Harry Styles. Pero ella ya estaba prometida con el actor Jason Sudeikis. Ahora, gracias a la que era niñera de la pareja, se ha sabido cómo fueron aquellas semanas en su mansión.

La que fuera cuidadora de Otis y Daisy, hijos de la pareja, ha hablado con el Daily Mail y le ha relatado cómo fue el declive y punto final de aquella relación que había empezado en el otoño de 2011. "Olivia habló de la boda hasta octubre de 2020. Un mes después rompieron, apenas unas semanas después de que comenzara a grabar la película con Harry en Palm Springs, California", ha asegurado.

Según la exempleada, bien al principio del affaire ya había algunas señales de que Olivia estaba ocultando algo, debido a sus largas ausencias de la casa y las excusas que ponía para justificarlo: "Dejó de pasar tiempo en casa y su argumento fue que el trabajo era agotador y que como constantemente había contagios de Covid-19, pues no quería poner en peligro a sus hijos".

Pero precisamente tanto tiempo solo en casa hizo que Jason lo descubriese todo al encontrarse en el smartwatch de de la directora y actriz los mensajes de texto del exintegrante de One Direction. La nexiñera se enteró porque inmediatamente Jason le prohibió, aunque a ella le gustaba trabajar con música, poner cualquier canción de Styles.

Asimismo, la cuidadora ha rememorado varias ocasiones en las que Jason mostró desesperación por salvar su matrimonio, llegando a lanzarse encima del coche que llevaba Olivia rogándole para que no se fuera. O, sobre todo, cuando ya no hubo vuelta atrás y terminaron.

"Un lunes por la mañana regreso de mi fin de semana libre y él estaba que no podía dejar de llorar. Yo no sabía todavía lo que había sucedido. Pero tras preparar a los niños, Jason subió, tomándose un café pero aún llorando, y me dijo que Olivia lo había dejado", ha narrado la empleada, que cuando descubrió los motivos de la separación no se lo creía.

"Cuando la vi de pareja con Harry no me lo podía creer. Es que justo un mes antes, en la casa de Los Ángeles, ella le enviaba mensajes a Jason diciendo cuánto lo quería. Yo no sé cómo puedes estar en una relación y luego ir de la mano con otra persona un mes después. Eran demasiados mensajes contradictorios", ha afirmado.

Hay que recordar que según Olivia Wilde su relación con Jason Sudeikis estaba rota mucho antes de comenzar a salir con Harry, si bien hay otra versión que es acerca de la bronca "a gritos" que tuvieron Wilde y Florence Pugh en el set y que, entre otras cosas, ha tenido como resultado que ella apenas haga gira con la cinta: la entonces pareja de Pugh era muy amiga de Sudeikis y ella no soportaba verla tontear con Harry todos los días a espaldas de su prometido.